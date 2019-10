Nationalerbe-Bäume: Aus Idee von Professor der TU Dresden wird ein Projekt

Dresden

„In Deutschland gibt es nur wenige wirklich alte Bäume, womöglich keinen einzigen über 1000 Jahre. In England zum Beispiel sei das anders, weiß Professor Andreas Roloff von der TU. Und der bekannte Forst-Wissenschaftler vom Institut für Forstbotanik und Forstzoologie fragt sich, warum das so ist.

Prof. Roloff vom TU-Institut für Forstbotanik. Quelle: Anja Schneider

„Am Klima und am Boden kann es nicht liegen. Wahrscheinlich sind wir zu übergenau geworden, haben ein extremeres Sicherheitsverhalten, so dass an vielen alten Bäumen zu viel herumgesägt wird, um sie vermeintlich verkehrssicher zu machen. Die Zeit ist reif, potenzielle Uralt-Bäume, die über 1000 Jahre alt werden können, zu schützen und gegebenenfalls zu pflegen, um ihnen damit langfristig ein ’Altern in Würde’ zu ermögli­chen“, so Andreas Roloff.

So entstand das Projekt

Mit seiner Idee stieß er bei Deutschen Dendrologischen Gesellschaft auf Zustimmung. Diese hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren deutschlandweit 100 besonders schöne und besonders alte Bäume zu Nationalerbe-Bäumen zu küren. Die Senioren unter den Bäumen sollten möglichst schon über 400 Jahre alt sein und mehr als vier Meter Stammumfang haben. Beim Alter eines Baumes gehe es üblicherweise um genau den Baum, der jetzt da steht, selbst wenn der Vorgänger gehabt habe.

Der Status „Nationalerbe-Baum“ soll nicht nur die betreffenden Bäume und ihre Geschichte bekannter machen, sondern den Fokus überhaupt auf das Thema Baumschutz und Baumpflege lenken. Zudem gibt es für die notwendigen Pflege-, Schutz- und Umfeldmaßnahmen der Nationalerbe-Bäume extra Geld. „Das stellt die Eva Mayr-Stihl Stiftung für mindestens fünf Jahre zur Verfügung“, freut sich Andreas Roloff, der dem Kuratorium Nationalerbe-Bäume vorsteht.

Diese drei Bäume sind die ersten auf der Liste

Am 5. Oktober 2019 wurde nun der erste Nationalerbe-Baum Deutschlands ausgerufen. Es handelt sich um die Dicke Linde in Heede im Emsland. Sie ist mit 17 Metern Stammumfang und einem Alter von etwa 600 bis 800 Jahren der dickste vollstämmige Baum Deutschlands.

Am Sonnabend, 19. Oktober, bekommt Sachsen seinen ersten Nationalerbe-Baum. Gekürt wird dazu ein Ginkgo mit malerischem Habitus im Schlosspark Jahnishausen in Riesa, und zwar 14 Uhr. Der Baum hat in ca. 80 Zentimetern Höhe – der „Taille“ des Stammes – einen Umfang von etwa 5,15 Metern und ist der zweitstärkste Ginkgo Deutschlands, so Prof. Roloff.

Ginkgo im Schlosspark Jahnishausen, Jahnatalstraße in Riesa. Der durch seinen Habitus sehr attraktive Baum ist mit seinen etwa 5,15 Metern Stammumfang der zweitstärkste Ginkgo Deutschlands. Quelle: DDG

Aber: Der Baum ist „erst“ geschätzte 210 Jahre alt. „Viel älter können Ginkgos in Deutschland und Europa noch nicht sein, da die Baumart erst vor etwa 250 Jahren aus Ostasien hier eingeführt wurde“, rechtfertigt der Baumfachmann die Wahl. Der Status „Nationalerbe-Baum“ sei nun Mittel zum Zweck, den Baum so zu pflegen, dass er möglichst noch viele hundert Jahre lebt.

Nationalerbe-Baum Nr. 3 wird am Sonntag, 27. Oktober, eine 600 bis 800 Jahre alte Eibe auf dem Kirchengrund der Gemeinde Flintbek. Sie ist etwa 600 bis 800 Jahre alt, hat in 1,30 Metern Höhe einen Stammumfang von 3,93 Metern.

Die Eibe in Flintbek bei Kiel. „Sie ist mit einem Stammumfang von 393 cm in 1,30 Metern Stammhöhe eine der stärksten Deutschlands und mit einem von mir geschätzten Alter von 600-800 Jahren eine der ältesten des Landes. Es gibt dazu keine Untersuchungen mit sicheren Ergebnissen, so dass man nur aus dem Stammumfang, dem Standort und seiner Umgebung darüber eine Herleitung versuchen kann", so Andreas Roloff. Quelle: DDG

So werden die Bäume ausgewählt

Die Idee, Nationalerbe-Bäume zu küren, stößt auf große Resonanz, freut sich Andreas Roloff. Denn die Mitarbeit der Bevölkerung ist gefragt. Sie soll Vorschläge machen, welche schönen alten Bäume diesen Titel bekommen sollen.

Seit Bekanntwerden der Aktion Anfang Oktober gehen jetzt bei Andreas Roloff täglich neue Vorschläge ein. Ein fünfköpfiges Kuratorium wählt dann nach und nach geeignete Kandidaten aus. Sieben stehen jetzt auf der Liste. „Das ist erst einmal von jeder der sieben Baumarten, die in Frage kommen, einer“, erklärt Roloff. Ziel sei zudem, zunächst in jedem Bundesland einen Nationalerbe-Baum zu finden. „Die größeren Bundesländer kommen sicher mehrmals dran.“ Sieben Bäume sollen pro Jahr gekürt werden, so dass die Aktion also eine Weile läuft.

Diese Baumarten kommen in Frage

Nicht jeder schöne alte Baum kann Nationalerbe-Baum werden. Die Linde in Dresden-Kaditzkönnte ein Kandidat sein, die Babisnauer Pappel aber nicht, antwortet auf Andreas Roloff auf eine entsprechende Frage.

Denn in die Auswahl kommen nur langlebige Baumarten. Also solche, die das Zeug haben, weit über 400 Jahre – vielleicht sogar über 1000 Jahre – alt zu werden. Das sind hierzulande zum Beispiel Eibe, Stiel- und Traubeneiche, Ginkgo, Esskastanie, Europäische Lärche, Sommer- und Winterlinde. „Die Babisnauer Pappel ist mit ihren bemerkenswerten etwa 210 Jahren am Ende ihrer Lebenserwartung“, so Roloff.

Doch was genau macht einen Baum zu einem langlebigen Baum? „Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren oder einem, der besonders stark ausgeprägt ist“, sagt der TU-Wissenschaftler.

Warum manche Baumarten langlebiger sind als andere

Die Holzstruktur sei ein solcher Faktor und die Widerstandsfähigkeit gegen Pilze. Bestimmte Baumarten würden einen höheren Anteil an Stoffen – vor allem Gerbstoffe – enthalten, die es den Pilzen schwer machen, das Holz zu zersetzen. „Trotzdem werden sie auch irgendwann verpilzen und hohl im Inneren. Aber das dauert alles viel länger. Daher behalten diese Bäume über längere Zeit ihre Bruch- und Standsicherheit“, erklärt der Baumfachmann. „Die Eibe ist die pilzwidrigste Baumart, die wir haben. Sie können einen Holzpflock aus Eibenholz als Zaunpfosten in die Erde rammen. Der hält 50 Jahre, Eiche auch fast. Jedenfalls wenn man das Kernholz nimmt.“

Aber auch Linden können 1000 Jahre alt werden und die haben weiches Holz. „Bei der Linde ist es sicher auch das Wiederaustriebsvermögen, was sie langlebiger als andere macht. Das hat wiederum die Eiche so nicht.“

Außerdem hätten langlebige Bäume ein enormes Potenzial, um sich an Umweltbedingungen anzupassen. „Irgendwie kommen die mit Veränderungen am Standort, vom Klima, mit Krankheiten und Schädlingen besser zurecht als andere. Das ist Anpassung im weitesten Sinn, die aber nicht messbar ist“, sagt Roloff.

Bergahorn und Lärche dagegen hätten nur im Gebirge eine sehr hohe Lebenserwartung, weil dort aufgrund des Klimas alles langsamer ablaufe. „Die ältesten Bäume der Welt – zwischen 4000 und 5000 Jahre alte Grannenkiefern in Nordamerika – stehen im Gebirge in 2000 Metern Höhe und haben nur drei Monate Vegetationszeit“, so der TU-Professor.

Von Catrin Steinbach