Dresden

Das ist dann mal ein gutes Geschäft: Die zwei Flächen an der Augustusbrücke, auf denen früher das Narrenhäusel stand, stehen mit einem Wert von 6525,40 Euro in den Büchern. Sie sollen aber für 712 453 Euro verkauft werden. Damit kommt nun endlich Bewegung in den Wiederaufbau des traditionsreichen Gebäudes.

Schon 2016 hatte der StadtratOberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beauftragt, die Rekonstruktion des Gebäudes in die Wege zu leiten. Auf eine Ausschreibung meldeten sich drei Bieter, wobei zwei ihr Gebot relativ schnell zurückzogen. Übrig blieb der Dresdner Bauunternehmer Frank Wießner, der das Narrenhäusel wiederaufbauen und nach 60 Jahren der Landeshauptstadt übereignen will. Aus Verbundenheit zu seiner Heimatstadt, wie Wießner stets betonte.

Kaufvertrag wird erst vollzogen, wenn Baugenehmigung vorliegt

Doch es entwickelten sich Probleme, bei denen sich die Katze gewissermaßen in den Schwanz biss. Die Stadt will die Grundstücke nicht ohne die Sicherheit verkaufen, dass Wießner alle Auflagen erfüllt, insbesondere die des Denkmalschutzes. Der Bauunternehmer kann aber kostenintensive Architektenwettbewerbe nicht ausloben, solange er keine Sicherheit hat, die Grundstücke tatsächlich erwerben zu können.

Des Rätsels Lösung: Wießner erhält von der Stadt ein notarielles Kaufangebot, das drei Jahre gilt und dem Käufer die Sicherheit gibt, alle Planungsleistungen in Auftrag zu geben. Vollzogen wird der Kaufvertrag erst, wenn die Baugenehmigung für das Narrenhäusel vorliegt.

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau soll Vorlage beschließen

Die Vorlage aus dem Haus von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) wird im Stadtbezirksbeirat Neustadt beraten und soll am 6. November vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau beschlossen werden.

Im Narrenhäusel sollen nach den Vorstellungen der Verwaltung eine Schank- und Speisenwirtschaft, zwei Büroeinheiten sowie mehrere Ferienwohnungen entstehen. In der untersten Ebene des Gebäudes müssen drei Parkplätze untergebracht werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig