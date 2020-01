Dresden

Passanten konnten am Montag vor der Kreuzkirche in der Dresdner Altstadt die Namen von fast 2.000 NS-Opfern hören. An der mehrstündigen Namenslesung im Rahmen des Holocaustgedenktages beteiligten sich neben Bürgermeister Peter Lames ( SPD) und Superintendent Christian Behr auch mehrere Dresdner Schulen, darunter das St. Benno-Gymnasium.

Die Achtklässler der Schule erklärten: „Wir finden es wichtig, dass an die Namen der ermordeten Menschen gedacht wird.“ Auch müsse die Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit wach gehalten werden.

Auch in der Gedenkstätte Münchner Platz gedachten Dresdner der Opfer des Nationalsozialismus Quelle: Dietrich Flechtner

Die Redner verlasen sowohl die Namen von ermordeten oder verschollenen Dresdner Juden als auch von Sinti und Roma. Zudem erinnerten die Teilnehmer an die Kinder von Zwangsarbeiterinnen.

Von DNN