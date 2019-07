Dresden

Der Palaissommer hat begonnen und damit auch das alljährliche Achtsamkeitsprogramm. Bis zum 25. August gibt es morgens 8 Uhr und abends 17.30 Uhr Yoga-Einheiten für Jedermann auf der Palaissommerwiese. Doch in diesem Jahr gibt es nicht nur Menschen zu sehen, die wahlweise ihre Hintern oder Hände in Richtung Himmel strecken und unbeirrt auf einem Bein stehen. Denn auch das sogenannte Biodanza-Angebot hat den Weg in das Programm des Palaissommers gefunden. Hier wird gehüpft, gesprungen und getanzt. Das soll Lebenslust und neues Potenzial bei den Teilnehmern wecken. Ausprobiert werden kann die wilde Tanzerei am 22. August ab 17 Uhr.

Das vollständige Programm steht unter www.palaissommer.de.

Von DNN