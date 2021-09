Nahverkehr in Dresden braucht Geld von der Stadt

Dresden

Der Nahverkehr in Dresden steht finanziell vor schwierigen Zeiten. Nach den Problemen im Zuge der Coronakrise droht nun eine beträchtliche Finanzierungslücke, weil der Mutterkonzern der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) aller Voraussicht nach seinen Verlustausgleich für die Nahverkehrstochter begrenzen wird. Dann werden wohl Zuschüsse aus dem Stadthaushalt notwendig. „Angebotskürzungen würden an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen“, erklärte Dresdens Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne).

Wie ist die Ausgangslage?

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) stecken unter dem Dach des Stadtkonzerns Technische Werke Dresden (TWD), zu dem auch die gewinnträchtigen Energieversorger Drewag und Enso gehören, die jetzt Sachsen Energie heißen. Von der Holding gibt es für die DVB ei­nen Verlustausgleich. Künftig soll dieser bei höchstens 55 Millionen Euro liegen, meinen die TWD-Manager. Einen Beschluss des Aufsichtsrats gibt es noch nicht, der könnte aber kommenden Dienstag gefasst werden. Die TWD argumentieren, sie müssten in die Energiewende investieren und könne sich nicht mehr leisten.

Welches Problem haben die DVB?

65 Millionen Euro Verlustausgleich wären für die DVB eigentlich nötig, wegen der Coronakrise mit dem Rückgang der Passagierzahlen, wären es aktuell sogar 75 Millionen Euro. Dieses Jahr kommt das Un­ternehmen gerade so mit 55 Millionen Euro zurecht, weil die DVB Gelder aus dem Corona-Rettungsschirm des Bundes bekommen. Ein internes Spar-Gutachten aus den TWD bespielt die ganze Klaviatur eines Horrorszenarios. Es geht um Personalabbau über Preiserhöhungen bis hin zu Angebotseinschränkungen. Der Aufschrei in der Stadtpolitik war groß, von „Kaputtsparen“ war die Rede.

Wie will die Stadt reagieren?

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich bereits für Investitionen aus dem Haushaltsüberschuss von 2020 ausgesprochen, die mit kleineren Beträgen große Wirkung erzielen. Bus- und Bahnlinien sollen so beschleunigt werden. Die „Straßenbahnstadt“ Dresden müsse den Nahverkehr attraktiver und effizienter machen, meint das Stadtoberhaupt. Die Elektro-Bahnen seien auch ein Beitrag zur Klimapolitik, heißt es in der Stadt.

Wo kann noch Geld herkommen?

Verkehrsbürgermeister Kühn ist klar, dass die TWD nur einen begrenzten Rahmen für den Verlustausgleich besitzen. Daher hält der Grünen-Politiker eine politische Diskussion darüber für nötig, wie bestimmte Projekte gegebenenfalls „über Haushaltsmittel finanziert“ werden könnten. Bleibt es beim 55-Millionen-Ausgleich der TWD, ist Schrumpfen angesagt. Bei 65 Millionen könnte das gegenwärtige Niveau fortgeführt werden. Doch die Stadt will den Nahverkehr eigentlich attraktiver machen. Dafür wären eher 75 Millionen Euro nötig. Die Stadtratsfraktionen müssen sich also einig werden, wie viel Geld sie mobilisieren wollen. Da ist der Ausgang erfahrungsgemäß ungewiss.

Was wollen die DVB?

Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe kommt am Donnerstag unter anderem zu Beratungen über die Finanzsituation zusammen. „Wir brauchen eine Preiserhöhung bei den Tickets“, sagt Vorstand Andreas Hemmersbach ganz klar. Doch darüber entscheidet erst im Dezember der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), zu dem neben Dresden auch die umliegenden Landkreise gehören. Der Ausgang hier ist ebenfalls ungewiss. Das Passagieraufkommen ist inzwischen wieder auf 80 bis 90 Prozent der Vor-Coronazeit gestiegen.

Welche neuen Ideen gibt es?

Die DVB arbeiten an neuen Angeboten, um Fahrgäste zu gewinnen. Im kommenden Jahr soll in Klotzsche, Pieschen und der Neustadt ein Modell für einen Bus auf Anforderung („Mobi-Shuttle on demand“) starten. Mit zunächst fünf, später zwölf E-Kleinbussen sollen Passagiere von bestimmten Haltepunkten aus auf Wunsch (per App) zum nächsten Verkehrsknoten oder direkt zum Ziel gebracht werden. Je nach Fahrstrecke gestaltet sich der Preis. Die Kosten belaufen sich für die nächsten drei Jahre auf 7,1 Millionen Euro, davon kommen 3,2 Millionen aus Fördermitteln von Bund und Land. Stadt und DVB sehen dafür Nachfragepotenzial. „Aber keiner weiß, wie das angenommen wird“, erklärt Hemmersbach.

Von Ingolf Pleil