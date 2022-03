Nah dran am Baurecht für die Königsbrücker Straße in Dresden

Dresden

Die Stadtverwaltung hat 90 Prozent der Stellungnahmen zum Ausbau der Königsbrücker Straße geprüft und beantwortet. Während der von der Landesdirektion Sachsen (LDS) durchgeführten Anhörung hätten sich 23 Privatpersonen und neun Träger öffentlicher Belange zu den Planungen geäußert. „Das Straßen- und Tiefbauamt schließt die Prüfung in Kürze ab und schickt dann unsere Stellungnahmen gesammelt an die Stadt“, erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen).

Baurecht noch in diesem Jahr?

Wenn die Äußerung der Stadt bei der LDS eingegangen ist, startet die nächste Phase des Planfeststellungsverfahrens. Wenn es gut läuft, könnte es nach DNN-Informationen noch dieses Jahr Baurecht für die Königsbrücker Straße geben. Wenn nicht, dann erst im nächsten Jahr. Eine Planänderung wird es in jedem Fall geben: Die Flatterulme in Höhe des Grundstücks Nummer 49 muss erhalten werden, die Stadt müsse nacharbeiten.

Kühn warnte davor, in dieser Phase des Verfahrens einen Ausbau der Königsbrücker Straße im Bestand ins Gespräch zu bringen. Das würde neue Planungen zur Folge haben, die zwei Jahre dauern. Es sei ein erneutes Planfeststellungsverfahren erforderlich, da durch die Vergrößerung des Gleisabstandes der Straßenbahnen neue Lärmbetroffenheiten entstehen würden. Einen schnellen Ausbau im Bestand werde es nicht geben, so Kühn. Dresden sei noch nie so nah an einer Sanierung der Königsbrücker Straße wie jetzt.

Zastrow: „Mir blutet das Herz“

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte, er habe Bauchschmerzen mit den Planungen aus dem Jahr 2016. Diese würden die aktuelle Verkehrsbelegung der Königsbrücker Straße nicht berücksichtigen. Der Hauptstrom fließe über die Stauffenbergallee und die Waldschlößchenbrücke ab und nicht über die Königsbrücker Straße. Wichtiger als die Königsbrücker Straße Süd sei der Ausbau der Stauffenbergallee und des Knotens Königsbrücker Straße/Stauffebergallee. Ihm blute das Herz, wenn er daran denke, dass 120 Bestandsbäume gefällt werden müssten, so Zastrow.

Sanierung im Bestand kostet 23 Millionen Euro

Da die Bäume sehr nah am Straßenraum stehen, könnten auch bei einer Sanierung im Bestand nicht alle erhalten werden, sagte Kühn. Ein grundhafter Ausbau ohne Änderungen werde 23 Millionen Euro kosten, Fördermittel würden nicht fließen. Schließlich werde es keine zeitgemäßen Radwege geben, wenn alles beim Alten bleibe.

„Es ist zu spät, jetzt noch abzubiegen“

Linke-Bauexperte Tilo Wirtz hatte den Ausbau im Bestand ins Gespräch gebracht, falls es nicht gelinge, schnell Baurecht zu erreichen oder Klagen den Baustart verzögern würden. Klagen hätten keine aufschiebende Wirkung, erklärte Kühn und erhielt Rückendeckung von der CDU. „Es ist zu spät, jetzt noch abzubiegen“, erklärte Verkehrspolitiker Veit Böhm. Auch Stefan Engel (SPD) und Susanne Krause sprachen sich gegen einen Ausbau im Bestand aus, während Piraten-Stadtrat Martin Schulte-Wissermann (Dissidenten) ein Umdenken forderte und die Erklärungen von Kühn als „Mythen“ bezeichnete. Der Ausbau im Bestand sei möglich.

Von Thomas Baumann-Hartwig