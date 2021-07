Die Stadtbezirksbeiräte in Blasewitz lehnten finanzielle Unterstützung für geplante Veranstaltungen des Jüdischen Frauenvereins Dresden an Schulen ab. Mit ausschlaggebend für den Entscheid war auch das Engagement der Vereinsvorsitzenden im Netzwerk von Scientology.

