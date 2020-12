Dresden

Trübe Gesichter hinter langweiligen Wegwerfmasken? Damit lockt man kein Kind aus der Spielzeugecke hervor. Wenn die notwendige Mund-Nase-Bedeckung aber mit dem bei allen Kindern beliebten Verkleidungsspiel kombiniert wird, sieht das gleich ganz anders aus.

Das dachte sich auch Franziska Lange, die in ihrer Schnittmustermanufaktur „Von Lange Hand“ im Dresdner Hechtviertel Nähanleitungen für allerlei Nützliches und Schönes rund um den Kinder- und Familienalltag entwickelt. Doch als Ende April, mitten im ersten Shutdown, völlig unerwartet der Anruf vom renommierten Oetinger-Verlag kam, der sie als Autorin für ein Kindermaskennähbuch gewinnen wollte, war sie zunächst skeptisch.

Ein überraschender Anruf

„Damals trug draußen noch kaum jemand eine Maske. Von einer generellen Maskenpflicht sprach noch niemand.“ Gleichzeitig kochte das Thema langsam in der DIY- und Nähszene hoch. An allen Ecken ploppten plötzlich Schnittmuster für Mund-Nase-Bedeckungen auf. „Es schien, als wenn auf einmal nichts anderes mehr genäht wurde.“

Aus der erforderlichen Maske wird rasch eine ziemlich tierische Angelegenheit. Quelle: Amac Garbe

Eigentlich wollte die Nähbloggerin, die dafür bekannt ist, immer wieder neue, innovative Schnittmuster und Ideen zu kreieren, auf diesen Zug nicht aufspringen. Was sie überzeugte, war der Ansatz, das Ganze nachhaltiger zu gestalten. „Durch meine drei Kinder weiß ich, welche Freude sie beim Verkleiden haben. Sich ruckzuck in sein Lieblingstier zu verwandeln, ist einfach der größte Spaß für sie“, erzählt die 35-Jährige.

Dann wurden nur noch Masken genäht

In ihrem Kopf begannen die Ideen bereits zu sprudeln. Wenn, dann müssten die Anleitungen so gestaltet sein, dass sie nicht nur als Mund-Nase-Schutz-Bedeckungen funktionieren, sondern gleichzeitig in Kombination mit Mützen, Haarreifen oder anderen nähbaren Accessoires als Kostüme für die nächste Faschings- oder Verkleidungsparty funktionieren. Der Verlag ließ ihr völlig freie Hand und so sprang eine tierische Masken-Verkleidungskombi nach der anderen von ihrem Entwicklungstisch.

Gefräßiger Hai statt freundlicher Fisch

Dabei geht die erfahrene Schnittmusterdesignerin, die ursprünglich Germanistik studiert und zwischenzeitlich im Journalismus ihre Hauptpassion gefunden hatte, immer gleich vor. Zunächst zeichnet sie die Entwürfe auf Papier, dann probiert sie an der Nähmaschine, ob sich die Idee in der Realität umsetzen lässt. Das fördert manchmal auch Überraschungen zu Tage. Als die freundliche Fischmaske aus ihrer Skizze sich beim Nähen eher als gefräßiger Räuber entpuppte, wurde aus dem netten Fischlein kurzerhand eine gefährliche Hai-Maske für kleine Unterseeräuber.

Gute Skizzen überzeugen sicher schon im Stadium der Vorarbeit die Kinder. Quelle: Franziska Lange

Die konkreten Schnittmuster für alle zwölf Tiermasken nebst Accessoires entwickelte Franziska Lange komplett in Handarbeit. Sie maß alle benötigten Größen aus, überlegte sich die Proportionen und zeichnete die benötigten Schnittteile per Hand. Schließlich entstanden jeweils mehrere Prototypen, die von ihren Kindern und deren Freunden ausgiebig probegetragen werden durften.

Das schnellste Projekt – trotz Homeschooling

Ein Teil dieser Arbeit musste neben Homeschooling und Familientrubel umgesetzt werden, denn bereits im Juli sollte das Manuskript fertig sein. „Das Projekt war mit Abstand das schnellste, an dem ich bisher gearbeitet habe.“

Das Ergebnis ist eine farbenfrohe Mischung aus aufwendigen und einfacheren Masken, die Nähanfänger und Geübte gleichermaßen erfreuen dürften. Ausführliche Grundanleitungen, Nähtipps und ein praktischer Schnittmusterdownload komplettieren den 95-seitigen Band.

Auch optisch ist das Buch ein Hingucker – nicht zuletzt dank der ansprechenden Gestaltung des Fotografen Amac Garbe, der jedes einzelne der zwölf Kids mit ihren tierischen Masken so goldig in Szene gesetzt hat, dass zukünftige kleine Tiermaskenbesitzer sicher einige Entscheidungsnot haben dürften.

Franziska Lange/Amac Garbe: Tierische Verwandlung. Quelle: Cover

Franziska Lange und Amac Garbe (Hrsg.): Tierische Verwandlung. Kinderkostüme nähen mit Masken, Mützen & mehr; erschien am 14. Dezember bei migo (Oetinger-Verlagsgruppe) für 13 Euro; ISBN: 978-3-96846-026-0

Bestellung und Lieferung über lokale Buchhändler geht auch im Lockdown schnell und unkompliziert den Einzelhandel – zum Beispiel bei Büchers Best: www.buechersbest.de

Franziska Langes Schnittmustermanufaktur „Von Lange Hand“ ist auch online zu finden unter:

www.vonlangehand.de

Von Susanne Magister