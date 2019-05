Dresden

Die Überfahrt am Dreieck Dresden-West von der A 4 aus Chemnitz kommend auf die A 17 nach Prag ist ab heute, Freitag, 24. Mai, 23 Uhr bis um 4 Uhr am morgigen Sonnabend voll gesperrt. Erforderlich ist die Sperrung aufgrund einer dringend notwendigen Sanierung des derzeit einzigen offenen Fahrstreifens. Die außergewöhnlich hohe Verkehrsbelastung hat die Fahrbahndecke so stark verschlissen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in einer Mitteilung mit.

Während der nächtlichen Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmer ab der A 4-Anschlussstelle Wilsdruff auf eine Umleitung (U 17) über Wilsdruff und Kesselsdorf geführt.

Von DNN