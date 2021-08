Nachwuchs im Zoo Dresden: Goral-Weibchen „Dao“ ist da

Dresden

Nachwuchs im Zoo –der niedlicher kaum sein könnte. Bereits am 30. Juni erblickte ein Goral-Weibchen mit dem Namen „Dao“ im Zoo Dresden das Licht der Welt. Nun erkundet es erstmals das Gehege.

Seltener Zuchterfolg

Das Jungtier ist die erste erfolgreiche Zucht des Zoos seit sieben Jahren. Bereits seit mehr als 20 Jahren zählen Chinesische Gorale zum Bestand des Zoos. Allerdings blieben in den vergangenen Jahren größere Zuchterfolge – so auch in anderen Tierhäusern wie dem Zoo Warschau oder dem Tierpark Berlin – leider aus. Umso größer ist die Freude der Dresdner Tierpflegerinnen und Tierpfleger über das diesjährige Jungtier in Dresden.

In den ersten Tagen nach der Geburt ruhte das Jungtier eher versteckt und eingekuschelt auf der Außenanlage. Inzwischen geht es immer häufiger auf Erkundungstour und ist für die Zoobesucher gut zu sehen.

In Europa gibt es Chinesische Gorale in insgesamt 13 Zoos zu sehen. Die asiatische Huftierart ernährt sich hauptsächlich von Kräutern, Blättern, Gräsern und Knospen. Die Weibchen leben in Gruppen, die Männchen sind Einzelgänger und schließen sich nur während der Paarungszeit den Gruppen an. Gorale stehen auf der Liste der gefährdeten Tierarten.

Von DNN