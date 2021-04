Nachwuchs bei den Trampeltieren im Zoo Dresden

Dresden

Seit Ende Februar hatten die Tierpfleger im Zoo Dresden mit der Geburt gerechnet, am 25. März war es dann so weit: Trampeltierdame Inka brachte nach reichlich einem Jahr Tragzeit ihr siebentes Jungtier zur Welt.

Tierpfleger halfen bei der Geburt ein bisschen nach

Getauft wurde die kleine Stute auf den Namen Delu. „Wir sind im D-Jahr“, erklärt Thomas Brockmann, zoologischer Assistent. Das heißt, dass für die Jungtiere, die in diesem Jahr im Zoo zur Welt kommen, ein Name mit dem Anfangsbuchstaben D gesucht wird. „Ein Gesetz ist das natürlich nicht, aber die meisten Tierpfleger machen da mit“, so Thomas Brockmann weiter.

Dunkelbraun und flauschig sieht das Jungtier aus und trabt munter seiner Mutter hinterher. Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Auch wenn die Tierpfleger bei der Geburt wieder ein bisschen nachhelfen – also ziehen – mussten und in den ersten beiden Tagen das Jungtier beim Trinkenlernen unterstützen, erzählt der Diplom-Biologe.

Wilde Trampeltiere vom Aussterben bedroht

Diese kleinen Startschwierigkeiten seien bei den domestizierten Trampeltieren wie hier im Zoo – im Gegensatz zu den wilden Trampeltieren – nicht ungewöhnlich. Wilde Trampeltiere gebe es nur noch zwischen 200 und 300 in Zentralasien, sagt Brockmann.

Die Trampeltiere gehören zu den Kamelen. Was ein Kamel ist, hängt nicht von der Zahl der Höcker ab. Denn zur Familie zählen neben den zweihöckrigen Trampeltieren und dem einhöckrigen Dromedar auch Vikunja, Guanako, Lama und Alpaka, die bekanntlich keinen Höcker haben.

Colin verlässt Dresden gen Frankreich

Inka wurde wie auch die andere Zuchtstute Madhuri im Dresdner Zoo geboren. Momentan umfasst die Trampeltierfamilie im Zoo Dresden fünf Tiere. Zu dieser gehört neben Zuchthengst Samuel „Samy“ auch noch Colin. Den Hengst hatte Madhuri im vergangenen Jahr geboren. „Die beiden Zuchtstuten wechseln sich immer ab“, so Diplom-Biologe Thomas Brockmann. Colin wird im späten Frühling bzw. im Sommer Dresden gen Frankreich verlassen.

Trampeltiere gibt es in der 160-jährigen Geschichte des Dresdner Zoos schon von Anbeginn an. „Bereits zur Eröffnung 1861 gab es ein Pärchen und 1863 dann den ersten Nachwuchs“, blickt Thomas Brockmann in die Geschichte.

Von Catrin Steinbach