Nachwuchs bei den Roten Riesenkängurus im Dresdner Zoo

Dresden

Die Geburt ist etwa sechs Monate her, doch außer den Tierpflegern hat es kaum einer mitbekommen, dass die Roten Riesenkängurus im Dresdner Zoo mal wieder Nachwuchs bekommen haben. Doch seit etwa zwei Wochen zeigt sich das Jungtier, dessen Geschlecht noch unklar ist, ab und an außerhalb des Beutels.

“Wir hatten das Jungtier noch nicht in der Hand, haben noch nicht nachgeschaut, welchen Geschlechts es ist”, erklärt Kurator Matthias Hendel. Auch sei noch keine Jungtierversorgung gemacht worden. Aus der Entfernung könne man nur vermuten, dass es sich um ein Weibchen handelt, “hundertprozentig wissen wir das aber noch nicht“, so Hendel.

Wenn die Sonne um die Mittagszeit scheint und es am wärmsten auf der Außenanlage am Ende des Ziegenweges ist, dann sind die Chancen für die Besucher am größten, den kleinen Hüpfer zu entdecken. Das kleine Langohr mit den Riesenfüßen lugt zwar meistens nur aus dem Beutel seiner Mutter heraus, doch immer wieder mal krabbelt das putzige Tierchen aus dem schützenden Fellsack, um die Umgebung zu erkunden. Meist hält es sich dabei nahe der Mutter auf, der Vater spielt bei der Aufzucht keine Rolle.

Schnell hüpfen kann das Jungtier schon, denn in freier Wildbahn müssen Rote Riesenkängurus in diesem Alter vor Dingos auf der Hut sein. Erwachsene Exemplare der größten Beuteltierart der Welt haben da weniger zu befürchten. Sie werden von Kopf bis Rumpf bis zu 1,6 Meter lang, der Schwanz kann obendrein bis zu 1,2 Meter messen.

Bestand der Kängurus in Australien nicht gefährdet

Sie haben keine natürlichen Fressfeinde, können bis zu neun Meter weit springen und Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern erreichen. Gefährlich werden ihnen in Australien nur Menschen, die die Kängurus als Nahrungskonkurrenten für Schaf- und Rinderherden ausschalten wollen oder sie wegen des Fleisches jagen. Auch der Straßenverkehr kostet jedes Jahr viele Opfer, der Bestand ist aber nicht ernsthaft gefährdet.

Von Jochen Leimert