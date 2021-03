Dresden

Die Goldtakine im Dresdner Zoo haben wieder Nachwuchs. Es ist ein kleiner Bulle, den die Zootierpfleger „Dagu“ tauften. Der Name sei in Bezug auf den Nationalpark „Dagu-Gletscher“ in Sichuan gewählt worden, so Josefine Bruse, Leiterin des Huftierrevieres im Dresdner Zoo.

Weniger als 6000 Goldtakine gibt es noch in freier Wildbahn

Denn die Heimat der Goldtakine ist Zentralchina. Die Tiere leben dort in Gebirgswäldern in 1500 bis 3600 m Höhe und gelten als gefährdet. Ihr Bestand wird auf weniger als 6.000 Tiere geschätzt. In Deutschland gibt es nur drei Zoos, die Goldtakine nachzüchten. Neben Dresden sind das der Tierpark Berlin und der Zoo in Halle.

Der Dresdner Zoo widmet sich der Nachzucht der gefährdeten Art seit 2013. Seit 2016 gab es hier neun Jungtiere. Dieses Jahr sind es zwei. Chengdu brachte am 18. Februar Dagu zur Welt. Einen Tag zuvor hatte die Kuh Joko ein weibliches Jungtier geboren.

Weibliches Tier musste eingeschläfert werden

Doch das war nicht lebensfähig. „Seine Luftröhre war stark verengt, es konnte kaum atmen und schließlich nicht mehr trinken. Es war so schlimm, dass wir das kleine Tier am 24. Februar von seinen Leiden erlösen mussten“, erzählt Zoo-Kurator Matthias Hendel.

Dagu jedoch geht es prächtig. Der Kleine läuft schon an der Seite seiner Mama durch das Außengehege und stupst auch schon mal seinen Vater Shen an, der ihn entspannt gewähren lässt. Dagu wird natürlich gesäugt, „aber er knabbert auch schon ein bisschen an fester Nahrung herum“, hat Josefine Bruse beobachtet.

Blätter als Leibspeise

Goldtakine fressen kräuterreiches Heu, Luzerneheu, vor allem aber Blätter. Im Zoo bekommen sie auch Gemüse und Gemüsepellets. Um immer ausreichend Laub zur Fütterung zu haben, wird im Zoo von Mai bis September Schnittgut von Bäumen gesammelt, gebündelt und getrocknet, um dann im Winter darauf zurückgreifen zu können.

Bei den Trampeltieren sollte es eigentlich auch schon längst Nachwuchs geben. Aber die trächtige Trampeltierdame lässt sich noch Zeit. „Wir warten ebenso bei den Rotbüffeln auf eine Geburt“, so Zoo-Kurator Matthias Hendel. Bei den zu den Ameisenbären gehörenden Tamanduas ist schon Nachwuchs da. Beim Faultier werde das dagegen noch bis zum Sommer dauern, so der Zoo-Kurator.

Noch kein Datum für die Wiedereröffnung des Zoos

Wann der Zoo endlich wieder für Besucher öffnen kann, ist noch nicht klar. die Mannschaft vom Dresdner Zoo hofft, dass das noch vor Ostern ist.

Der Verband der Zoologischen Gärten Dresden hat sich jetzt in einem Brief an Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer gewandt und um eine Öffnung der Zoos gebeten. „Die Hygienekonzepte unserer Mitglieder sind erprobt. Die stufenweise Öffnung der Außengelände und der geschlossenen Tierhäuser sowie die Aussteuerung von Kapazitäten lassen sich in Abstimmung mit den regionalen Behörden jederzeit an das Infektionsgeschehen anpassen“, heißt es in dem Schreiben.

Dass manche Zoos längst wieder geöffnet haben dürfen bzw. nie geschlossen werden mussten, stößt auch bei so manchem Zoomitarbeiter auf Unverständnis.

Von Catrin Steinbach