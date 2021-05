Nachwuchs bei Dresdens Elefanten? Tonga ist noch nicht in Stimmung

Dresden

Während sein im November 2020 nach Wien umgezogener Vorgänger Tembo an der Donau schon Kühe beglückt und so Hoffnungen auf Elefantennachwuchs genährt hat, lässt sich Dresdens neuer Afrikanischer Elefantenbulle Tonga damit offenbar noch Zeit. Der 4,8 Tonnen schwere Koloss, der am 9. November aus dem Serengeti-Park Hodenhagen in den hiesigen Zoo übersiedelte, zeigt noch verhaltenes Interesse an den drei Kühen Drumbo, Sawu und Mogli.

Elefantenpflegerin Cora Hölzel erklärt, dass sich die Kühe – wenn sie in Hitze sind – dem Chef auf der Anlage willig präsentieren, ja förmlich zur Paarung anbieten, Tonga aber noch nicht mit dem Decken begonnen hat.

Cora Hölzel gehört seit Juli 2020 zum Team der Elefantenpfleger im Zoo Dresden. Quelle: Jochen Leimert

„Man hat das Gefühl, dass er gar nicht richtig weiß, was er tun muss. Wir wissen aber, dass er es kann, denn er hat ja schon Jungtiere gezeugt“, berichtet Cora Hölzel. Die vergangenes Jahr aus dem Zoo Leipzig nach Dresden gekommene Tierpflegerin glaubt, dass der 32 oder 33 Jahre alte Tonga noch Eingewöhnungszeit braucht: „Wir müssen herausfinden, was bei ihm Phase ist. Wir haben das Gefühl, er ist noch nicht so richtig angekommen.“

Man kenne das Tier erst seit einem halben Jahr, habe aus Hodenhagen nur wenige Informationen über sein Verhalten erhalten und müsse noch viel ausprobieren, um den Bullen in die richtige Stimmung zu versetzen. Völlig ignoriert würden die drei „Mädels“ von ihrem neuen „Mann“ keineswegs: „Es ist falsch gesagt, dass er kein Interesse an ihnen zeigt. Er kontrolliert ihren Urin, zeigt das Ausschachten des Penis, aber das Aufreiten ist einfach noch nicht da.“

Schwierige Elefantenkindheit

Um den Bullen dazu zu bewegen, dass er erstmals im Dresdner Zoo für eine Elefantennachzucht auf natürlichem Wege sorgt, hat ihn das vierköpfige Pflegerteam erst einmal für eine Weile räumlich von den drei Damen getrennt. Er hatte bisher zeitweise alle drei Kühe um sich, dann auch wiederholt nur einzeln, wenn eine in Hitze war. Mit einer Paarung wollte es aber noch nicht klappen. Nun, wo Drumbo (31), Mogli (26) und Sawu (25) gerade nicht empfängnisbereit sind, haben die Pfleger den Bullen abgesperrt. „Wir lassen ihn einfach daneben stehen. Er ist in ihrer Nähe, kann sie riechen, den Urin kontrollieren, aber er ist jetzt nicht direkt bei ihnen – einfach, um wieder etwas Distanz zu aufzubauen“, erzählt Cora Hölzel. Ihre Hoffnung ist es, dass so das Verlangen bei Tonga erwacht, wenn Mogli als nächste Kuh wieder in Hitze kommt.

Einiges werde man noch ausprobieren, denn „wir wissen noch nicht, wie er tickt“, sagt die Pflegerin. Jeder Bulle sei anders, Tonga als ehemaliger Zirkuselefant habe wahrscheinlich auch eine schwierige Kindheit gehabt, sicher nicht von einem erwachsenem Bullen im Zirkus lernen können. Welche Vorlieben er hat, das gilt es noch zu ermitteln: „Vielleicht geben wir ihm nachts mal eine Kuh mit. Vielleicht deckt er lieber dann, weil ihm am Tag zuviel Trubel herrscht“, sagt seine Pflegerin.

Bei seinem Vorgänger Tembo dauerte die Eingewöhnungszeit in Dresden auch mehrere Monate, ehe der aus dem Tierpark Berlin gekommene Bulle richtig aktiv wurde. Gedeckt hat er dann alle Kühe, aber keine wurde trächtig. Die Gründe sind unklar, es könnte an der Qualität seines Spermas liegen, aber auch am Alter der Dresdner Kühe, die am Ende ihrer fortpflanzungsfähigen Zeit sind. Mogli und Sawu hatten noch nie ein Kalb, nur Drumbo gebar 2006 den per künstlicher Besamung gezeugten Thabo-Umasai. Bei ihr sind die Chancen noch am größten, dass sie trächtig wird, glauben die Dresdner Elefantenexperten. „Bei Mogli und Sawu besteht ein hohes Risiko, dass sie überhaupt nicht mehr aufnehmen“, weiß Cora Hölzel.

200 Kilo mehr auf der Waage

Ob die Dresdner Kühe noch gebärfähig sind, weiß man vielleicht besser, wenn Tembo in Wien Erfolg hatte. Dort kommt der im Vergleich zu Tonga kleinere und temperamentvollere Bulle super an: „Die Kühe sind alle begeistert von ihm. Er hat sich sehr gut eingelebt und vor über einem Monat sogar schon gedeckt. Ob es auch mit der Befruchtung geklappt hat, wissen wir aber noch nicht“, erklärt Cora Hölzel, die früher in Leipzig mit Asiatischen Elefanten zu tun hatte. Sie weiß, dass auch die Größe der Paare passen muss. Der damals junge Bulle Voi-Nam habe in Leipzig eine ältere Kuh „gefühlt hundertmal gedeckt“, ohne Erfolg. Dann sei er nach einem Intermezzo in der Jungbullen-Gruppe im Zoo Heidelberg zurückgekehrt, habe das erste Mal eine jüngere, kleinere Kuh begattet – „und es hat sofort geklappt“.

Abgesehen vom fehlenden Deckverhalten sind die Pfleger mit Tonga, der auch noch keine Anzeichen für eine Musth (Zustand erhöhter Testosteronproduktion und Paarungswilligkeit) zeigte, aber sehr zufrieden. Er behandelt die Weibchen manchmal etwas rau, aber artgerecht. „Er hat ihnen aber schon gezeigt, wer der Boss ist. Sie mussten manchmal etwas einstecken, haben ein paar Schrammen auf dem Rücken. Aber das ist normal, ein Bulle muss sich bei den Kühen durchsetzen. Das darf man nicht vermenschlichen“, betont Cora Hölzel. Er frisst auch begierig und hat über 200 Kilogramm zugelegt und zeigt sich lernwillig beim Target-Training. Auf der Anlage fühlt er sich sicherer, geht mittlerweile auch ins Badebecken. Nur die Lust am Sex muss er neu entdecken.

Von Jochen Leimert