Nachweihnachtsshopping in Dresden - viele sind in Einkaufslaune

Dresden

Montag, 27. Dezember, 12 Uhr, Prager Straße: Zwischen Dr.-Külz-Ring und Hotel Newa herrscht geschäftiges Treiben. Einige tragen – kaum zwei Stunden nach Ladenöffnung – schon gefüllte Einkaufstüten.

„Wir wollen nicht immer nur online bestellen“

Auch in der Centrum-Galerie sind am Tag nach Weihnachten unzählige Kunden in Shoppinglaune, vor allem viele Familien. Darunter Maria Mühlheim, Alexander Eisold und Söhnchen Mika-Leon aus Heidenau. „Mein Mann hat Urlaub, ich bin noch in Elternzeit und da nutzen wir heute mal die Zeit, um Einkaufen zu gehen“, sagt Maria Mühlheim. „Unser Kleiner braucht Sachen. Wir wollen nicht immer nur online bestellen, ich will die Kleidung auch mal anfassen und anprobieren können.“

Maria Mühlheim und Alexander Eisold aus Heidenau sind mit ihrem kleinen Sohn nach Dresden zum Einkaufen gekommen, vor allem um Kleidung für das Kind zu holen. "Ich will nicht immer online kaufen." Quelle: Catrin Steinbach

Richtig Spaß mache den beiden der Einkaufsbummel durch die vielen Einschränkungen nicht, geben sie zu. Aber es nütze ja nichts und einkaufen müsse man schließlich trotzdem. Dass man nun künftig eine FFP2-Maske tragen muss, findet der Familienvater übertrieben. „Dann wird es ja unter der Maske noch wärmer und unangenehmer“, sagt er.

„In Dresden gibt es mehr Auswahl“

In der Centrum-Galerie gehen auch die Geschwister Frowine (19) und Fridewin (14) Meinel shoppen. Die beiden Berliner sind, wie sie sagen, über Weihnachten bei den Großeltern zu Besuch. „Wir wollen uns heute von unserem Gesparten und von dem Geld, das wir geschenkt bekommen haben, Klamotten kaufen gehen“, sagen sie uns und streben ins nächste Geschäft.

An der Rolltreppe sammelt sich die Großfamilie von Thomas L. Er ist mit Frau und Kind aus Coburg gekommen, um die Eltern in Dresden zu besuchen. „Wir sind ein- bis zweimal im Jahr in Dresden. Die Zeit hier nutzen wir immer auch dazu, einkaufen zu gehen. Coburg ist eine kleine Stadt, das Angebot ist bescheiden. Vor allem wenn einem die Standardgrößen nicht passen. Hier gibt es mehr Auswahl“, sagt er.

Heute wollen sie „Weihnachtsgeld vershoppen“ und haben schon mal im Store von Blue Brixx zugeschlagen. Dass in Sachsen nun ab 28. Dezember auch beim Einkaufen FFP2-Maskenpflicht herrscht, ruft bei Thomas L. nur ein Achselzucken hervor: „In Bayern ist das fast durchgehend schon eine ganze Weile so.“

Die Centrum-Galerie an der Prager Straße ist am 27. Dezember 2021 gut besucht. Quelle: Catrin Steinbach

„Ich habe mir heute einfach mal etwas gegönnt“

Auf einer Bank vor Primark gönnt sich Jonesa Myftani eine kleine Shoppingpause. Die gebürtige Albanerin lebt seit einem Jahr in Dresden und arbeitet in einer bekannten Klinik als Krankenschwester. „Ich habe jetzt meinen vollständigen Impfschutz und heute ist der erste Tag, wo ich einkaufen gehen kann. Ich habe mir heute einfach mal was gegönnt und ein bisschen Deko gekauft.“ Sie habe lange gezögert, sich impfen zu lassen. Denn eine Bekannte in Albanien sei nach einer Astrazeneca-Impfung gestorben. „Ich hatte einfach Angst. Aber jetzt habe ich mich impfen lassen.“

Schlangen in der Altmarktgalerie

13.00 Uhr, Altmarktgalerie: Die Einkaufsmall ist stark frequentiert. Bei Sportscheck hat sich eine Schlange gebildet. Die Menschen holen ihr Impfzertifikat raus, den Personalausweis dazu und warten geduldig, bis sie kontrolliert wurden und eintreten können. Ein Pärchen hat Skistöcke dabei, eine andere Frau kramt einen Schuhkarton aus einer großen Einkaufstüte. Das sieht nach Umtausch aus.

Ein paar Meter weiter die nächste Schlange. Diesmal vorm Apple-Store. Wer hier steht, muss mehr Geduld haben. Denn in den Store dürfen nur maximal 50 Kunden rein, wie ein Schild an der Scheibe informiert. So gesehen ist der Laden voll. Da heißt es warten.

Viele nutzen den ersten Tag nach Weihnachten, um in Ruhe einkaufen zu gehen - wie hier in der Altmarktgalerie in Dresden. Quelle: Catrin Steinbach

Wenig los am Neumarkt

13.30 Uhr Neumarkt: Hier ist viel weniger los ein paar hundert Meter weiter in Altmarktgalerie und Centrumgalerie. Einige Geschäfte haben geschlossen, Camondas und Reimann verweisen auf ihre Filialen in Schlossnähe und in der Altmarktgalerie. Im Quartier an der Frauenkirche sind die Tische an der Queen-Bar belegt, doch ansonsten kann man die Menschen in dem Einkaufstempel an einer Hand abzählen.

Eine Schlange entdecken wir aber an der Frauenkirche. 13 bis 17 Uhr ist hier offene Kirche und Zeit für Stille und Gebet. Eintritt nur 3G und mit FFP2-Maske, wie auf dem Schild verkündet wird.

Gut frequentierter Elbepark

14.15 Uhr Elbepark: Wenn nicht alle Masken tragen würden, könnte man sich in normalen Nachweihnachtsshopping-Zeiten jenseits von Corona wähnen. Vor Ikea hat sich wegen der Kontrolle der Impf- bzw. Genesenennachweise eine lange Schlange gebildet. Ebenso steht vorm Haupteingang des Elbeparks eine Schlange – hier aber am Bratwurststand. Auch in der Mall jede Menge Menschen. Und offensichtlich in Einkaufslaune.

Das sieht nach einem guten Tag zumindest für einige Händler aus. Gordon Knabe, der Centermanager des Elbeparks, bestätigt den Eindruck. „Wir sind glücklich über jeden Kunden.“

Trotzdem hält sich sein Optimismus in Grenzen. „Bis jetzt haben wir eine Frequenz von 17 474 Kunden“, sagt er uns 15.30 Uhr am Telefon. Bis zum Abend rechne er mit rund 24 000 Besuchern im Elbepark. Das sei mehr als vor Weihnachten, auch wenn es in den letzten Tagen vor Heiligabend noch ein „höheres Grundrauschen“, sprich mehr Kunden als in den Wochen zuvor, gegeben habe. Verglichen mit 2019, als von Corona noch keine Rede war, liege die Zahl der Kunden heute, am ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, jedoch 35 Prozent niedriger.

Der Zeit des Umtauschens, Gutscheineinlösens und Bargeldumsetzens folge traditionell im Januar eine Saure-Gurken-Zeit. Die nun geltende Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, was für viele das Einkaufen noch anstrengender mache, werde die Problematik für den Einzelhandel noch verschärfen, befürchtet der Elbepark-Manager.

Von Catrin Steinbach