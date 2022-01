Dresden

Bereits im April sollte Dresden endlich wieder Anschluss an das europäische Nachtzugnetz erhalten, doch der Start der neuen Linie zwischen Prag und Brüssel über Dresden und Berlin ist nun erst einmal auf Sommer verschoben worden. Derzeit fehlen für den Zug noch „komfortable“ Schlafwagen, heißt es zur Begründung vom niederländischen Start-up European Sleeper, das die Verbindung gemeinsam mit einem belgischen Partner und dem tschechischen Bahnunternehmen Regiojet anbieten möchte.

Derweil hat European Sleeper aber schon weitere Details zu der geplanten Verbindung bekanntgegeben. Der Nachtzug soll jeweils Montag-, Mittwoch- und Freitagabend in Brüssel starten und an den Vormittagen der Folgetage in Prag ankommen. Von dort startet der Zug jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Der Zug wird in Dresden am Neustädter Bahnhof und am Hauptbahnhof sowie in Bad Schandau halten. Über den konkreten Starttermin, die Preise und die verschiedenen Komfortstufen möchte European Sleeper in den nächsten Wochen informieren.

Verbindung von Zürich über Dresden nach Prag geplant

Bereits in früheren Jahren hatte es schon einmal eine Nachtzugverbindung von Prag nach Amsterdam über Dresden gegeben. Die Deutsche Bahn hatte sich aber vor reichlich fünf Jahren aus dem Nachtzuggeschäft verabschiedet. Andere Anbieter fahren bisher an Dresden vorbei. So hatte 2017 letztmals ein Nachtzug in Dresden gehalten.

Das sind die Fahrtzeiten Von Brüssel in Richtung Prag:Bruxelles Midi 19.22 Uhr, Antwerpen Centraal 20.01 Uhr, Roosendaal 20.45 Uhr, Rotterdam Centraal 21.22 Uhr, Den Haag HS 21.42 Uhr, Amsterdam Centraal 22.34 Uhr, Bad Bentheim 1 Uhr, Hannover Hbf 2.56 Uhr, Berlin Hbf 5.52 Uhr, Dresden-Neustadt 7.43 Uhr, Dresden Hbf 7.49 Uhr, Bad Schandau 8.16 Uhr, Děčín hl. n . 8.41 Uhr, Ústí nad Labem hl. n. 9 Uhr, Praha-Holešovice 10.14 Uhr, Praha hl. n. 10.24 Uhr Von Prag in Richtung Brüssel:Praha hl. n. 18.31 Uhr, Praha-Holešovice 18.41 Uhr, Ústí nad Labem hl. n. 19.45 Uhr, Děčín hl. n. 20.11 Uhr, Bad Schandau 20.29 Uhr, Dresden Hbf 21.02 Uhr, Dresden-Neustadt 21.08 Uhr, Berlin Hbf 23.05 Uhr, Hannover Hbf 2.21 Uhr, Bad Bentheim 4.19 Uhr, Amsterdam Centraal 6.26 Uhr, Rotterdam Centraal 7.27 Uhr, Roosendaal 8.10 Uhr, Antwerpen Centraal 8.47 Uhr, Bruxelles Midi 9.54 Uhr Der Halt in Den Haag ist nur bei Zügen in Richtung Prag vorgesehen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Inzwischen erfreuen sich Nachtzüge allerdings wieder wachsender Beliebtheit – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Klimadebatte. Allen voran die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bauen derzeit ihr Netz in Europa konsequent aus. Gemeinsam mit den Schweizer Bundesbahnen (SBB) wollen die ÖBB voraussichtlich ab 2023 eine Verbindung von Zürich nach Prag mit Stopp in Dresden anbieten.

Kommt Linie von Berlin über Dresden nach Ljubljana?

Hinter European Sleeper stecken zwei Gründer, die selbst große Begeisterung für Nachtzüge hegen. Im Mai des vergangenen Jahres hatten sie eigenen Angaben nach innerhalb von nur einer Viertelstunde eine halbe Million Euro an Startkapital gesammelt, bei den etwa 350 Geldgebern handelte es sich zumeist ebenfalls um Bahnfans. Gemeinsam mit dem belgischen Partner Moonlight Express will das Un­ternehmen für beide Länder ein Nachtzugnetz mit Verbindungen zu verschiedenen Zielen in Europa etablieren. Nach Prag soll 2023 eine Linie nach Warschau folgen.

Das tschechische Partnerunternehmen Regiojet ist indes in Dresden nicht unbekannt und verbindet Prag und Berlin mit Halt in der sächsischen Landeshauptstadt bereits mit einer Fernbuslinie. Zuletzt waren Pläne für eine Nachtzugverbindung von Berlin über Dresden und Prag nach Ljubljana (Laibach) bekannt geworden. Als Starttermin stand Ende 2022 im Raum. Eine offizielle Bestätigung für das Angebot hat es bislang aber nicht gegeben.

Von Sebastian Kositz