Dresden/Amsterdam

Das niederländische Bahn-Start-up European Sleeper will gemeinsam mit einem belgischen Partner bereits ab dem kommendem Jahr einen Nachtzug von Brüssel über Amsterdam, Berlin und Dresden nach Prag anbieten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben auf seiner Homepage dafür bereits 500 000 Euro gesammelt. Mehr als 350 Bahnenthusiasten hätten in das Projekt investiert, hieß es. Ab April 2022, so heißt es jetzt, soll die Verbindung mehrmals pro Woche angeboten werden.

Kooperationspartner sei Regiojet – ein in Tschechien etabliertes privates Verkehrsunternehmen mit Zügen und Bussen, das seit Jahren auchFernbusse zwischen Prag, Dresden und Berlin anbietet. Weitere Details zu den Reisekategorien, Preisen oder dem Verkaufsstart hat European Sleeper bislang nicht veröffentlicht. Offenbar sollen Fahrradmitnahme, kostenloses Internet im Zug und kostenloser Kaffee angeboten werden, ist der Homepage zu entnehmen.

An Dresden rollen die Nachtzüge bisher vorbei

Die Finanzierung aus einer Eisenbahnfangemeinschaft heraus er­innert an das einstige deutsche Projekt Locomore, das von Dezember 2016 bis zur Insolvenz im Frühjahr 2017 einen Fernzug zwischen Stuttgart und Berlin anbot. Inzwischen wird diese Verbindung unter dem Dach von Flixtrain gefahren.

Eine Nachtzugverbindung zwischen Prag und Amsterdam über Dresden und Berlin hatte auch die Deutsche Bahn einige Jahre im Fahrplan stehen. Ende 2016 hatte sich der bundeseigene Verkehrskonzern jedoch aus seinem gesamten Nachtzuggeschäft zurückgezogen. Inzwischen erleben Bahnreisen über Nacht in Europa eine Renaissance, nicht zuletzt unter Klimaschutz-Aspekten. Besonders aktiv sind die Österreichischen Bundesbahnen mit ihre Nightjets sowie privatwirtschaftliche Bahnunternehmen überwiegend mit Saisonzügen im Sommer an die Küsten und im Winter in die Berge.

An Dresden rollen die Nachtzüge bisher vorbei. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) planen aber eine Nachtzugverbindung von Zürich nach Prag mit Halten in Dresden und Leipzig, die 2023 starten soll.

