Dresden

Schon der Kaiser im Märchen wusste: Kleider machen Leute. Nun ja, in seinem Beispiel wurde er von pfiffigen Modemachern ganz schön reingelegt und sah sich am Ende der Geschichte mit der nackten Tatsache konfrontiert, dass bei der Herstellung der vermeintlichen Haute Couture so manches nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Das trifft freilich auch – wenngleich auf andere Weise – auf die Fast-Fashion-Industrie zu: Neue Trends sind heute zuhauf und günstig zu haben, lange halten muss ein Kleidungsstück nicht, da es ohnehin schon bald wieder von der nächsten angesagten und bezahlbaren Klamotte abgelöst wird. Anders ist das bei Magdalena Hornig und Susanna Geißler. Die jungen Dresdner Designerinnen stehen für Fair Play auf dem Modemarkt und wollen dem Fast-Fashion-Trend etwas entgegensetzen.

Mode mit Pfeffer

Beide haben sich dem Design nachhaltiger Mode verschrieben: „Wir produzieren fast alles selbst und vor allem auf Nachfrage, erst wenn jemand ein Teil bestellt, fangen wir an. Dafür nutzen wir am liebsten natürliche bio- und GOTS-zertifizierte Naturstoffe, die fair und ressourcenschonend hergestellt werden, ohne giftige Farben auskommen und sich gut auf der Haut anfühlen“, erklärt Magdalena Hornig. Ihr Label Pippuri gründete sie vor etwas über zehn Jahren, der Name ist finnischen Ursprungs. „Ich war eine Zeit lang in Finnland und fand die Sprache so ulkig mit den vielen Ä und I und Ü – Pippuri ist finnisch für Pfeffer, das hat auch eine ganz schöne und passende Bedeutung, da ich gern mit kräftigen Farben arbeite.“ Diese kombiniert sie mit femininen und sportlichen Schnitten, die Prise Extravaganz, den Pfeffer dahinter, sieht man ihren Stücken tatsächlich an.

So hat die Designerin, die ihr Studium in Schneeberg absolviert hat, zum Beispiel Unisex-Beanies im Angebot, die zwar auf den ersten Blick relativ schlicht wirken, aber dennoch schon beim Anschauen unverkennbar Coolness versprechen. Susanna Geißler lernte sie in einer Tanzgruppe kennen. „Mein damaliges Atelier auf dem Lößnitzgelände ist teurer geworden und ich war auf der Suche nach einer Beteiligung, um mir das weiter leisten zu können“, erzählt Magdalena Hornig und Susanna Geißler fällt ein: „Da habe ich sofort ‚Hier!‘ geschrien.“ Die 29-Jährige steht noch am Anfang ihrer Design-Laufbahn, machte sich vor zwei Jahren mit ihrem Label Sasuli, einem melodischen Silbenspiel ihres Vornamens, selbstständig. Als das Gebäude im vergangenen Jahr verkauft wurde, machten sich die beiden auf die Suche nach einer bezahlbaren Alternative, fündig wurden sie auf der Plattform nebenan.de.

Kreatives Chaos im Atelier

Seit September teilen sich die Designerinnen nun ein Atelier an der Judeichstraße. Dort geht es offenkundig bunt zu: Etliche Stoffballen stapeln sich in den Regalen, Garne und Nähmaschinen, Zeichnungen und Kleiderpuppen vermischen sich zu einem kreativen Chaos, das fast dazu verleitet, selbst künstlerisch aktiv zu werden. Dass der Zufall die beiden Frauen zusammenführte, bezeichnen beide rückblickend als Glücksfall: „Wir haben einen ähnlichen Geschmack was Klamotten angeht, inspirieren uns gegenseitig und stehen uns mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Susanna Geißler, „das gegenseitige Feedback hilft schon sehr, manchmal sitzt man so lange an einer Sache, dass man selber schon gar nicht mehr weiß: Ist das jetzt eigentlich gerade noch gut, was ich hier mache?“.

Ihre Stücke verkaufen die Designerinnen vor allem übers Internet in ihren jeweiligen Etsy-Shops, Kunden können sich nach telefonischer Absprache aber auch im Showroom umschauen. Der Dresdner Kundenstamm allerdings sei noch ausbaufähig, sagt Magdalena Hornig: „Mode ist in Dresden leider sehr unterrepräsentiert, die Stadt ist eher für Kunst, Architektur und Theater bekannt.“ Auch Susanna Geißler hat die Erfahrung gemacht, dass „viele Dresdner eher nach funktionellen Sachen schauen, so in Richtung Outdoor-Mode für die Wanderung in der Sächsischen Schweiz. Auch sitzt das Geld hier nicht ganz so locker wie etwa in München, Düsseldorf oder Köln. Und dann sind unsere Sachen eben teilweise auch sehr auffällig – das muss man wollen. Dresden ist halt nicht Berlin, wo man schon fast auffällt, wenn man nicht auffällt. Im Studium habe ich eine Kollektion gemacht, die sehr bunt ist. Die kommt total gut an, aber die meisten sagen dann trotzdem: Megacool, aber tragen würd’ ich’s nicht“, erzählt die Designerin und lacht.

Upcycling als Nebenschauplatz

Hinzu komme, wie überall, eine „Fast-Fashion-Verwöhntheit“: Mode ist in großer Vielfalt und zu günstigen Preisen verfügbar und übers Internet ohne viel Aufwand zu bekommen. Für ein hochwertiges, handgefertigtes Designerstück müssen Kunden zunächst einmal etwas mehr Geld investieren, werden dafür aber mit guter Qualität und Langlebigkeit des Kleidungsstücks belohnt. Und mit einem guten Gefühl, denn Bambus- oder aus Holz gewonnene Tencilstoffe verbrauchen in der Herstellung weniger Wasser als Baumwollstoffe, die verschiedenen Zertifizierungen der Stoffe versprechen zudem faire Löhne und kürzere Wege zwischen den einzelnen Fertigungsschritten.

Als eine Art Nebenschauplatz zu ihren jeweiligen Labels haben Susanna Geißler und Magdalena Hornig außerdem ein gemeinsames Upcycling-Projekt: Aus ausrangierten Jeans, Hemden oder auch Geschirrtüchern fertigen die Designerinnen neue, individuelle Kleidungsstücke. Die Unikate sind dabei weniger zum Anziehen gedacht als dafür, sich kreativ auszutoben und Neues auszuprobieren. Zum Tragen kommt hier neben dem Nachhaltigkeitsaspekt auch der Umstand, dass „man sich in der Mode schon auch immer etwas zurücknehmen muss, wenn man das auch verkaufen möchte, beziehungsweise muss, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient“, sagt Magdalena Hornig. Die 38-Jährige war im Studium noch deutlich künstlerischer unterwegs, wie sie mit leisem Bedauern zugibt: „Da wurde es gefördert, flippige und krasse Sachen zu machen. Im wahren Leben lässt sich das aber leider so gut wie gar nicht verkaufen. Da braucht es dann andere Möglichkeiten, um sich auszudrücken.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese findet sie neben gelegentlichen Arbeiten fürs Theater im Upcycling. Im Rahmen des geförderten Projekts „Zukunftsstadt Dresden“ gab sie gemeinsam mit einer anderen Kollegin im vergangenen Jahr diverse Kurse, zeigte Jugendlichen, wie Kleidung repariert oder aus ausrangierten Teilen Neues entstehen kann: „Das fand viel Anklang, bei den Jugendlichen geht der Trend auch durchaus zum nachhaltigen Einkaufen, etwa in Second-Hand-Läden, das ist schön zu sehen.“ Gemeinsam mit Susanna Geißler leitet sie aktuell auch einen inklusiven Upcycling-Workshop für Jugendliche und Menschen mit Behinderung im Zentralwerk.

Slow Fashion Modenschau im Kulturhafen

Und auch das nächste große gemeinsame Projekt der Jungdesignerinnen steht bereits in den Startlöchern: Am 8. Mai zeigen die beiden ältere und aktuelle Kollektionen und ihre Upcycling-Arbeiten im Rahmen einer Slow-Fashion-Modenschau im Kulturhafen Pieschen. Nach einer erfolgreichen Start-Next-Kampagne im November wurden in den vergangenen Monaten fleißig Pläne geschmiedet, konzipiert, organisiert und Leute zusammengetrommelt. „Das wird eine coole Show“, freut sich Susanna Geißler schon jetzt auf das Event, „sowas gab es in Dresden so auch noch nicht. Das ist nicht vergleichbar mit den Kaufhaus-Modenschauen, die man so kennt, das ist ja alles handgemacht. Und wir haben ein schönes Rahmenprogramm mit DJ und Tanzperformances zusammengestellt.“ Neben Pippuri und Sasuli stellen drei weitere Labels ihre Kollektionen vor, Kollaboration statt Konkurrenz lautet das Credo.

„Dabei sind unter anderem auch Ballkleider und Brautmode und eine Designerin, die Mode aus Blaudruck-Stoffen macht – also ganz was anderes als wir machen. Wir freuen uns sehr darauf, zu zeigen, wie vielfältig Mode ist“, gibt Magdalena Hornig einen Ausblick auf die Show. Karten gibt es im Kulturhafen, Stehplatzkarten kosten fünf, Sitzplatzkarten zehn Euro – dafür gibt es ne­ben dem Rahmenprogramm auch die Möglichkeit, mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen und einzelne Stücke aus der Nähe zu betrachten oder anzuprobieren. Darauf freuen sich die Designerinnen besonders, hat doch Corona den direkten Kundenkontakt auf Märkten und Messen in den vergangenen zwei Jahren nahezu unmöglich gemacht. Wer „nur mal gucken“ möchte oder keine Karte mehr ergattert, kann aber auch von draußen einen Blick auf die Kreationen erhaschen: Sofern das Wetter mitspielt, führt der Catwalk die Models auch an die frische Luft.

Instagram: slow_up.studio

Internet pippuri.de & sasuli.de

Von Kaddi Cutz