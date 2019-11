Nachdenken über die zehn jüdisch-christlichen Gebote im Leonhardi-Museum Dresden

Dresden

Der Dekalog – die zehn Gebote – ist Gegenstand einer weltlichen Ausstellung zu einem religiösen Thema im Leonhardi-Museum Dresden in einer Übersetzung der gleichnamigen Ausstellungsfolge der Guardini-Galerie Berlin. Die Folge begann 2013 aus Anlass der 500. Wiederkehr des Thesenanschlages durch Martin Luther in Wittenberg mit einer ersten Ausstellung und reflektierte jeweils über die Jahre ein Gebot künstlerisch.

Es handelt sich um ein Projekt von Eugen Blume, Matthias Flügge, Fritz Krella und Mark Lammert, entstanden als eine Kooperation der Guardini-Stiftung – Romano Guardini war ein katholischer Theologe, der auch literarische Essay verfasste, wie die „Deutung des Daseins“ zu Rilkes „Duineser Elegien“ –, und der Stiftung St. Matthäus, der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Besondere Choreografie in den Räumen des Leonhardi-Museums

Die Objekte und Kunstwerke der Ausstellung wurden in einer besonderen Choreografie in den Räumen des Dresdner Leonhardi-Museums arrangiert und sorgfältig einer inneren Ästhetik folgend auf die sechs Räumlichkeiten verteilt. So erhielt jeder Raum, seinem eigenen Charakter folgend, eine Kernaussage, ohne dass Kommentare verfasst wurden: Den Kuratoren ging es vor allem darum, eine freie Assoziation zu den Zehn Geboten durch den Betrachter zu provozieren. Dieser soll zum Nachdenken angeregt werden, um die ausgestellten Arbeiten unter diesem Gesichtspunkt zu untersuchen und zu hinterfragen.

„Dafür sollte eine Ausstellungsform entwickelt werden, die sich von kunstbetrieblichen Ereignissen deutlich unterscheidet, indem sie unterschiedliche Materialien in einen sinnfälligen Zusammenhang bringt“ ( M. Flügge). Einbezogen wurden sowohl historische als auch zeitgenössische Zeitzeugnisse im weiteren Sinne: Dokumentearfotografie, Werbung, Filme, Videos, Texte, Tondokumente, Texte aus Journalen und Tageszeitungen, Plakate, Tagebücher, Literatur (Bücher) und Alltagsgegenstände, „die den Denk-und Assoziationsräumen eine Richtung geben“ (M.F.). Künstler und Wissenschaftler wurden gleichermaßen in den Findungsprozess integriert.

Heiner Müller: „Ab heute darfst du BRD zu mir sagen 1990“ Quelle: Leonhardi-Museum Dresden

Im Erdgeschoss des Leonhardi-Museums rechts läuft zum 7. Gebot „Du sollst nicht stehlen!“ der Film „Die Olsenbande sieht rot“ von 1976 (Safe-Knacken), und ein Plakat von Lucien Freud kommentiert die Suche nach einem Verbrecher („Wanted“, 2011). Im linken Raum geben sich das Video „Schützt die Flamme“ mit der letzten Rede von Joseph Beuys über Wilhelm Lehmbruck (1986), seine „Maggiflasche und Kant“, Picassos Entwurf zur „Friedenstaube“, eine nordrussische Festattagsikone (3. Gebot: „Du sollst den Feiertag heiligen“) sowie eine Original-Radierung von Rembrandt („ Joseph und Potiphars Weibe“, 1634) zum 6. Gebot „Du sollst nicht ehebrechen!“ die Ehre.

Den Großen Saal dominiert Pablo Picassos Ölbild „Guernica“

Im Durchgangszimmer (Treppenhaus) liegt ein Beispiel für den Ost-Westdeutschen-Diskurs mit einem Spiegel-Online-Interview von Martin Machowecz mit Ingrid und Kurt Biedenkopf vom 5. Oktober 2017 aus, in dem beide zur aktuellen Situation ( Flüchtlingskrise) Stellung nehmen, während ein Plakatreprint zum X. Parteitag der SED unter dem Titel „das schaffen wir!“ von 1981 an die DDR-Zeit erinnert. Im Aquarellzimmer läuft ein 16mm-Film auf HD von 2007 „Nummer acht, everything is going to be alright“ von Guido van der Werve über eine vor einem Eisbrecher über das noch unversehrte Eis laufende Person, die man als Gleichnis für die Apokalypse des modernen Menschen nehmen kann.

Neben den Bildern von Eduard Leonhardi und im Raum platzierten die Kuratoren Videofilme („Tanz um das Goldene Kalb“, USA, 1956), einen Porträtfilm von Pier Paolo Pasolini über Ezra Pound (1967) sowie die visionäre Europa-Allegorie von Honoré Daumier (Lithografie von 1840), Gerhard Richters „Kerze“ (1982) und nicht ohne Hintergedanken einen schwarzen Globus. Oben an der Wand prangt das Wort „Gott“ von Bernhard Johannes Blume auf einem Keramikteller, gleichsam an das 1.und 2. Gebot erinnernd.

Den Großen Saal dominiert Pablo Picassos Ölbild „Guernica“ von 1937, als Reproduktion auf dem Parkett in der Mitte des Saales ausgelegt (5. Gebot: Du sollst nicht töten!“. Gleich daneben dröhnt die Stimme von Heinrich Himmler mit seiner berüchtigten „Gewissens-Rede“ an die SS in Posen ( Poznan) am 4. Oktober 1943 (8. Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten). In einem Dokumentarfilm-Trailer der Regisseurin Nicola Graef über Neo Rauch („Gefährten und Begleiter“, 2016) gibt die Autorin, die den Künstler drei Jahre mit der Kamera begleitete, Einblicke in das Beziehungsgeflecht zwischen dem Künstler und seinen Nächsten im öffentlichen und privaten Rahmen, im Atelier und auf Ausstellungen.

Bis 17. November. Leonhardi-Museum, Grundstraße 28, 01326 Dresden, Tel. 0351/ 268 35 13, geöffnet: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa und So 10-18 Uhr

www.leonhardi-museum.de

Von Heinz Weißflog