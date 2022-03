Nach zwei Jahren Pause: Elbwiesenreinigung 2022 findet statt

Dresden

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause startet am 9. April wieder die Elbwiesenreinigung in Dresden. Die Anmeldung läuft noch bis 31. März per E-Mail. Von 9 bis 12 Uhr können Freiwillige das 30 Kilometer lange Gebiet beidseitig der Elbe zwischen Kaditz und Zschieren von Müll und Schwemmgut befreien, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) und fügt hinzu: „Die Elbwiesen sind ein Schatz, den wir gemeinsam schützen können.“

Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen soll es diesmal keine Treffpunkte vor Ort und auch keinen Imbiss geben, heißt es aus dem Rathaus. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft steuert für die Aktion Arbeitshandschuhe und Müllsäcke bei, die die Teilnehmer vorab per Post erhalten.

Putzaktionen sind immer möglich

Wer mitmachen will, sollte daher bei der Anmeldung seine Adresse, den gewünschten Einsatzort auf den Elbwiesen mitteilen und wie viele Personen er mitbringen will. Die gesammelten Abfälle können die Teilnehmer am Aktionstag am Rand des Elberadweges abstellen, die Stadt organisiert deren Abholung.

Wer möchte, kann auch außerhalb der traditionellen Elbwiesenreinigung öffentliche Flächen im Stadtgebiet sauberhalten und Putzaktionen organisieren. Die Stadt stellt dazu ebenso Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und holt die eingesammelten Abfälle ab. Die Aktion sollte mindestens fünf Werktage vorher per E-Mail mit Informationen zur Lage der Fläche, gewünschtem Termin, erwartete Teilnehmeranzahl sowie Kontaktdaten des Organisators angemeldet werden. Das für die Fläche zuständige Stadtbezirksamt beziehungsweise die Ortschaftsverwaltung setzt sich dann mit dem Absender in Verbindung, um alles weitere abzustimmen.

Anmeldung Elbwiesenreinigung: elbwiesenreinigung@dresden.de Anmeldung anderer Putzaktionen: putzaktionen@dresden.de

Von DNN