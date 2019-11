Nach symbolischer Hausbesetzung – Aktivisten demonstrieren in Dresden-Strehlen

Dresden

Knapp 50 Menschen haben am Dienstagabend in Dresden-Strehlen für die Nutzung von Leerstand und gegen die Kriminalisierung von Wohnungsbesetzungen demonstriert. Nach einer Kundgebung an der Villa Frantelilo am Basteiplatz zogen die teils in Tierkostüme gehüllten Demonstranten über die Tiergartenstraße zum Sitz des Immobilienunternehmens Castello, das Eigentümer der Villa ist. Dort hofften die Organisatoren der Demo von der Initiative „Wir besetzen Dresden“ auf ein Gespräch mit Geschäftsführer Roman Lerch, der aber nicht zugegen war.

Die Demo hat eine lange Vorgeschichte, die am 24. August begann. Am Tag der #Unteilbar-Demo in Dresden gingen auch die Hausbesetzer in die Offensive. Sie kritisieren steigende Mieten, Immobilienspekulation und Leerstand. Den ganzen Sommer über hat „Wir besetzen Dresden“ mit symbolischen Hausbesetzungen auf die eigene Agenda aufmerksam gemacht. Am 24. August auch in der Villa in unmittelbarer Nachbarschaft zur Palucca-Schule. Die Polizei vermittelte dort ein Gespräch zwischen den Aktivisten und Eigentümer Lerch. Bei diesem wurde eine Zwischennutzung des Gartens und der Räume als Wohnung und für ein soziales Zentrum vereinbart. Daraufhin verließen die Hausbesetzer die Villa.

Forderung nach 10.000 Euro Schadenersatz

Später habe es viele Versuche der Kontaktaufnahme gegeben, die jedoch abgeblockt wurden. So erzählen es Sprecherinnen der Initiative. Der Immobilienunternehmer habe 10.000 Euro Schadenersatz gefordert und die Hausbesetzer wegen schweren Hausfriedensbruchs angezeigt. Bevor nicht gezahlt werde, wolle er nicht mit ihnen reden.

Wie es zum Schaden kam, dazu gibt es zwei Versionen. Die Demonstranten sagen, die meisten Schäden seien auf Räumungsversuche der Polizei zurückzuführen. Innenminister Roland Wöller ( CDU) antwortete auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Jule Nagel (Linke), die meisten Schäden habe es schon gegeben, bevor die Polizisten sich durch die Räume arbeiteten.

Offen ist, wie es nun weitergeht. Die Initiative „Wir besetzen Dresden“ will den selbst ausgerufenen „heißen Sommer“ verlängern, „solange, bis die Forderungen der Aktivisten erfüllt sind“, wie eine Sprecherin sagte.

Von Uwe Hofmann