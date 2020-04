Nach Verfolgungsjagd und Schießerei: 33-Jähriger steht in Dresden vor Gericht

Dresden

Robert B. hat im Juli 2019 in Dresden für viel Aufregung und einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Bei einer wirren Autofahrt demolierte er mehrere Autos, landete dann zuerst im Krankenhaus und danach im Gefängnis. Die Amokfahrt hat jetzt ein juristisches Nachspiel.

Seit Dienstag steht der 33-Jährige vor dem Landgericht Dresden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten schweren Raub, schweren räuberischen Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs, Sachbeschädigung und Unfallflucht vor.

Anzeige

„Gesundheit und Leben oder dein Auto “

Es begann am 16. Juli gegen 16 Uhr in Dresden-Löbtau, wo der Angeklagte mehrere Autofahrer mit einer, wenn auch ungeladenen, Schreckschusspistole bedrohte und deren Autos forderte. Mit markigen Sprüchen wie „Steig aus und gib mir die Schlüssel, sonst bring ich dich um“ oder „Gesundheit und Leben oder dein Auto“ und vorgehaltener Waffe versuchte er drei Männer zur Übergabe der Autoschlüssel zu bewegen – was ihm nicht gelang.

Weitere DNN+ Artikel

In einer Arztpraxis klaute er dann den Rucksack einer Frau und mit dem darin befindlichen Autoschlüssel. Ohne Fahrerlaubnis fuhr er Richtung Flügelwegbrücke, rauschte dort im Stau auf einen Golf und flüchtete Richtung Mickten und demolierte mit seinem PKW auf der engen Micktener Straße einen Clio, einen Toyota, einen Audi, einen Ford und einen Rover. Gesamtschaden laut Anklage rund 35 000 Euro.

Polizisten schossen auf Robert B.

Robert B. flüchtete zu Fuß, doch die Polizei war ihm schon auf den Fersen und wartete an der Trachauer Straße mit einem Großaufgebot auf ihn. Der Angeklagte trat den Beamten mit einer Waffe entgegen. Die Polizisten schossen, Robert B. wurde in die Hüfte getroffen und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler