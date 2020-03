Nach Treffen mit AfD: Vincze verwahrt sich gegen einseitige Vorwürfe

Dresden

Victor Vincze, Vorsitzender des Integrations- und Ausländerbeirats, hat sich in einer persönlichen Erklärung dagegen verwahrt, dass der Beirat zum Spielball parteipolitischer Auseinandersetzungen wird. „Als Vertreter der Migranten unserer Stadt können wir uns nicht vorschreiben lassen, mit wem wir sprechen dürfen und was wir da sagen sollen“, so Vincze. Er reagierte auf überparteiliche Kritik an einem Gespräch, das er mit der AfD-Stadtratsfraktion geführt hat.

Es liege nicht in der Verantwortung der Migranten, dass Ausländerfeinde, Rechtspopulisten und Extremisten in Deutschland demokratisch wählbar seien und diese besonders im Osten, in Sachsen und in Dresden starken Zulauf hätten. „Das ist eine besondere gesellschaftliche Herausforderung für uns alle, von der gerade wir Migranten massiv betroffen sind. Wir können diese Menschen nicht ignorieren“, verteidigte Vincze den Gesprächstermin. „Mit ihnen zu sprechen bedeutet nicht, dass wir ihre Anschauung teilen und übernehmen.“

„Ich kämpfe weiter“

In aller Deutlichkeit weise er Vorwürfe zurück, er teile Ansichten der AfD. Seit mehr als 20 Jahren kämpfe er für gelingende Integration, eine offene Stadtgesellschaft und gegen Rassismus und Rechtsextremismus. „Ich kämpfe weiter“, kündigte Vincze an.

In den vergangenen Tagen waren nicht nur Kritik aus den Reihen des Stadtrats, sondern auch vereinzelt Rücktrittsforderungen laut geworden. Der Ausländerrat hatte mitgeteilt, dass die Vorstandstätigkeit von Vincze bis zur planmäßigen Vorstandswahl im November ruhen werde. Vincze erhielt aber auch Zustimmung für das Gespräch mit der AfD.

Von tbh