Dresden

Auf den ehemaligen Zugstrecken der Städtebahn Sachsen kehrt auch Wochen nach der Wiederaufnahme des Zugbetriebs durch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) keine Ruhe ein. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) am Freitag mitteilte, fehlt es nun an einsatzbereiten Fahrzeugen.

Auf der Strecke RB 33 Dresden-Königsbrück werden deshalb am Montag wieder Ersatzbusse fahren. Sie verkehren im Stundentakt zwischen Königsbrück und Dresden-Klotzsche. Von dort besteht Anschluss an die S-Bahn zum Hauptbahnhof.

Als Grund geben VVO und MRB Wartungsstau und Ersatzteilmangel an. Die Regiobahn hatte die Züge der insolventen Städtebahn Sachsen, die einige Zeit lang am Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt parkten, komplett übernommen. Es sei bisher nicht gelungen, alle Wagen wieder flott zumachen, zumal auch die Fahrzeuge regelmäßig gewartet werden müssten, die bereits wieder im Einsatz sind.

MRB übernahm am 1. Oktober

Auf der Strecke RB 71 zwischen Pirna und Sebnitz sind ebenfalls weiterhin Ersatzbusse im Stundentakt unterwegs. Auf der Müglitztalbahn RB 72 Heidenau-Altenberg fahren die Züge nur mit einem Triebwagen und daher mit teilweise weniger Sitzplätzen.

Die Mitteldeutsche Regiobahn hatte den Betrieb am 1. Oktober übernommen, nachdem die Städtebahn Sachsen von einem Tag auf den anderen am 25. Juli den Zugverkehr komplett eingestellt hatte. Kurze Zeit später meldete das Unternehmen Insolvenz an. „Derzeit arbeitet die MRB intensiv an der schnellstmöglichen Wiederaufnahme des Betriebes auf allen vier Strecken“, heißt es nun. Wie lange das dauern soll, dazu machte das Unternehmen keine Angaben.

Aktuelle Informationen erhalten Fahrgäste unter www.vvo-online.de/staedtebahn und www.mitteldeutsche-regiobahn.de, telefonisch an der VVO-InfoHotline unter 0351/852 65 55 und bei der MRB unter 0351/ 210 71 425.

Von fkä