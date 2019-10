Dresden

Weil einsatzbereite Triebwagen fehlen, müssen sich Fahrgäste auf früheren Strecken der Städtebahn weiterhin auf Schienenersatzverkehr einstellen. Nachdem bereits in dieser Woche auf den Trassen von Dresden nach Königsbrück und zwischen Pirna und Sebnitz keine Züge rollten, setzt die Mitteldeutsche Re­giobahn (MRB), die den Betrieb auf den Nebenstrecken Anfang des Mo­nats von der Städtebahn übernommen hatte, dort weiterhin Busse ein.

Auf der Verbindung in die Westlausitz steuern die Busse alle Halte zwischen Königsbrück und Klotzsche an. Die Busse fahren ab Königsbrück, Ottendorf-Okrilla und Klotzsche zu den gleichen Zeiten wie die Bahn. Reisende werden gebeten, zwischen Klotzsche und Dresden die Züge der S-Bahnline 2 zu nutzen.

Von den Einschränkungen be­troffen war in dieser Woche auch die Linie von Heidenau nach Altenberg. Weil die MRB immer nur einen statt wie auf einigen Verbindungen zwei Triebwagen einsetzen konnte, mussten Reisende enger zusammenrücken. Ab dieser Woche, so heißt es vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Regiobahn, fahren die Züge der Regionalbahn ins Osterzgebirge wieder in der gewohnten Fahrzeugstärke. Insbesondere im Schülerverkehr sind damit gleich zwei aneinandergekoppelte Dieseltriebwagen im Einsatz.

Wochenlang standen die Züge der Städtebahn still. Nachdem die Triebwagen über Tage auf Bahnhöfen der eingestellten Strecken herumstanden und dort teils großflächig beschmiert worden waren, wurden sie später auf einem Gleis in Dresden-Friedrichstadt abgestellt. Viele Reparaturen und obligatorische Wartungsarbeiten müssen nun nachgeholt werden. Quelle: Archiv/Roland Halkasch

Als Grund für den holprigen Start des neuen Betreibers verweisen Verkehrsverbund und Bahnunternehmen auf den erheblichen Wartungsstau an den Fahrzeugen, die die MRB von der Städtebahn Sachsen übernommen hatte. Da die bisher von der Städtebahn genutzte Werkstatt im Norden von Ottendorf-Okrilla nicht mehr zur Verfügung steht, müssen teilweise weit entfernte Werkstätten mit der kurzfristigen Instandhaltung der Fahrzeugflotte beauftragt werden, heißt es. Hinzu komme, dass es aktuell schwierig sei, Ersatzteile für die Triebwagen vom Typ Desiro aufzutreiben.

Wie lange es noch die Einschränkungen im früheren Städtebahn-Netz geben wird, steht noch nicht genau fest. Anfang November werden die ersten instandgesetzten Triebwagen aus den Werkstätten zurückerwartet. Sobald sichergestellt ist, dass wieder mehr Fahrzeuge eingesetzt werden können, will die Mitteldeutsche Regiobahn darüber informieren.

Internet: www.vvo-online.de/staedtebahn und www.mitteldeutsche-regiobahn.de;

Telefonische Auskunft, VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55, MRB-Hotline: 0351/ 21071425

Von seko