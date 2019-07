Dresden

Nach der Festnahme der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ist es auch in Dresden zu Solidaritätsbekundungen und kleineren Protesten gekommen. Am Montagvormittag hatten sich Menschen vor dem Italienischen Honorarkonsulat in Dresden zu einer Mahnwache versammelt. Am Tag zuvor waren dort mit Kreide bereits verschiedene Unterstützungsbekundungen auf den Gehweg gemalt worden. Zudem haben verschiedene Initiativen aus Dresden einen Aufruf an Politiker gestartet, sich für die Freilassung der inhaftierten Seenotretterin einzusetzen.

Bei der Mahnwache am Montagvormittag vor dem Honorarkonsulat an der Augsburger Straße hatte ein knappes Dutzend Menschen teilgenommen, darunter auch die Bautzener Demokratiepreisträgerin Annalena Schmidt sowie Vertreter von den Dresdner Seenotrettern von Mission Lifeline. Im Gegensatz zum stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini, der Menschen im Mittelmeer sterben lasse, habe Carola Rackete Menschen gerettet, erklärt Annalena Schmidt. Allein seit Anfang des Jahres seien mindestens 600 Menschen im Mittelmeer ertrunken.

Bereits am Wochenende hatten die Jugendverbände der Dresdner Linken, der SPD und der Grünen, das Bündnis Dresden Nazifrei, der Dresdner Flüchtlingsrat und andere Initiativen einen Aufruf verbreitet, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) aufgefordert wird, sich für die Freilassung der Kapitänin einzusetzen.

In Richtung Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) appellierten sie, sich einer Erklärung der Stadt Dresden zum sicheren Hafen nicht länger zu widersetzen. „Wir erwarten, dass die Sächsische Landesregierung unter dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer die Stadt Dresden dabei unterstützt, neben Leipzig der zweite sichere Hafen in Sachsen zu werden“, heißt es weiter. Und: Die Gesellschaft dürfe nicht länger zuschauen, wie Menschen auf der Flucht vor Krieg und Not im Mittelmeer ertrinken.

Von seko