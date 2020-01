Nach Putzi-Räumung: Dresdens Baubürgermeister will Eigentümer treffen

Dresden

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) will mit der Argenta KG zeitnah Gespräche über die Entwicklungsperspektive des sogenannten „Putzi-Geländes“ in der Neustadt führen. „Es ist ja nicht so, dass uns nicht der Handlungsbedarf aufgefallen wäre. Wir müssen das Gesamtareal betrachten“, erklärte der Baubürgermeister.

Es sei ein untragbarer Zustand, dass in bester Innenstadtlage drei Villengebäude verfallen würden. Auch auf dem Areal des Unternehmens Dental Kosmetik könnten möglicherweise Flächen optimiert und einer anderen Nutzung zugeführt werden, so der Baubürgermeister. „Wie viel Fläche ist für den Produktionsbetrieb erforderlich? Welche Flächen können effizienter genutzt werden?“, seien Fragen, die er gerne mit dem Grundstückseigentümer erörtern würde, so Schmidt-Lamontain.

So lief die Räumung des Putzi-Geländes

Zur Galerie Die Dresdner Polizei beendete mit Hilfe speziell geschulter SEK-Beamter die Besetzung von drei leerstehenden Häusern auf dem „Putzi“-Gelände an der Königsbrücker Straße.

Die Erklärung der Argenta KG, die Villengebäude könnten nicht für Wohnzwecke genutzt werden, sei zu hinterfragen. „Wir haben Verkehrslärm von der Königsbrücker Straße und wir haben einen Lärmeintrag durch das Unternehmen. Aber ohne Gutachten lässt sich die Frage nicht beantworten, welche Nutzungen in den Gebäuden etabliert werden können.“ Sollte Wohnen nicht in Frage kommen, sei auch eine Büronutzung denkbar, erklärte der Baubürgermeister.

Die letzten Gespräche mit der Argenta KG seien vor geraumer Zeit geführt worden. Die Problematik hat inzwischen an Brisanz gewonnen, da zwei Villen an der Königsbrücker Straße vor wenigen Tagen von Personen aus dem linken Spektrum besetzt worden waren. Diese hatten einen Nutzungsvertrag für die Gebäude gefordert. Der Grundstückseigentümer erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch und ließ sein Eigentum räumen.

Von Thomas Baumann-Hartwig