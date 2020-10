Offener Brief - Nach Attentat auf homosexuelles Paar in Dresden: CSD ruft zur Mahnwache am Sonntag auf

Der CSD Dresden ruft in einem offenen Brief an Dresdens Oberbürgermeister zu einer Mahnwache für die Opfer des mutmaßlich islamistischen Messer-Attentats auf. Außerdem fordert das Bündnis die Trauerbeflaggung des Rathauses mit der Regenbogenflagge am Sonntag.