Nach Kältetod: Initiativen in Dresden fordern Hilfe für Obdachlose

Etwa 30 Personen haben am Freitagmittag vor dem Rathaus schnelle und unbürokratische Hilfen für Obdachlose gefordert. Hintergrund für die Kundgebung war der Tod eines 82-jährigen Obdachlosen, der vergangene Woche in einem Abrisshaus gefunden worden war. Die Bündnisse „Bettellobby“ und „Mietenwahnsinn stoppen“ hatten zu der Kundgebung aufgerufen.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Kältewelle sollte die Stadt Obdachlosen Zimmer in Hotels zur Verfügung stellen, die im Moment ohnehin leerstehen“, erklärte Stefan Kalkowksi von „Mietenwahnsinn stoppen“. Der Verweis auf ausreichende Hilfsangebote für Obdachlose in Dresden laufe ins Leere, weil viele dieser Angebote an Voraussetzungen geknüpft seien, die die Betroffenen nicht erfüllen könnten. In der Corona-Pandemie habe sich die Situation von Obdachlosen ohnehin verschlechtert.

In ganz Deutschland seien seit dem Kälteeinbruch bereits 19 Menschen erfroren, so Kalkowski. „Wir fordern den Stopp von Zwangsräumungen, weil Miet- und Energieschulden der häufigste Grund für Obdachlosigkeit in Deutschland ist.“ Der Staat betreibe einen hohen finanziellen Aufwand, Unternehmen Umsatzausfälle wegen der Pandemie zu erstatten. „In Dresden ist eine Gruppe von Menschen in einer kleinen zweistelligen Zahl betroffen. Das Geld für sie sollte zur Verfügung stehen.“

Der verstorbene Obdachlose ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen dem 25. Januar und 4. Februar an Unterkühlung und akuter Herzinsuffizienz gestorben, wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage sagte. Er habe nach Angaben eines Bekannten freiwillig seit langem auf der Straße gelebt und auf soziale Hilfsangebote verzichtet. Seine Leiche war eher zufällig entdeckt worden. Anzeichen für Fremdverschulden gab es nicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig