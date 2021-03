Nach Impf-Stopp mit Astrazeneca: Impfzentrum in Dresden rar besucht

Dresden

Während am Dienstag noch eine überschaubare Menschenschlange vor dem Eingang des Impfzentrums in Dresden gebildet hatte, ist die Lage am Mittwoch noch ruhiger. Seit der Impfstoff von Astrazeneca ausgesetzt wurde, suchen kaum noch Menschen das Impfzentrum auf. Weniger Mitarbeiter sind vor Ort und geben den wenigen ankommenden Menschen Anweisungen.

Zweitimpfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca werden nach wie vor durchgeführt. Ebenso verimpft werden die Vakzine der Hersteller Biontech sowie Moderna. Letzterer ist aber extrem knapp in der Verfügbarkeit. Auch im Corona-Schnelltestzentrum neben dem Impfzentrum ging es am Mittwoch sehr ruhig zu. Nur vereinzelt standen Menschen an, um sich einem Schnelltest zu unterziehen. Es kam zu keinen Wartezeiten.

Von SL