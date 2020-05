Nach Corona: Wie das Städtische Klinikum Dresden zur Normalität zurückkehren will

Dresden

Das Städtische Klinikum Dresden kehrt „behutsam“ in den Regelbetrieb zurück. Die Krankenhäuser Friedrichstadt und Dresden-Neustadt hatten im Zuge der Coronakrise eine Vielzahl von nicht lebensnotwendigen Operationen und Behandlungen verschoben, um Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten zu schaffen. Glücklicherweise ist der befürchtete Anstieg der Patientenzahlen ausgeblieben. Aktuell werden vier Corona-Patienten im Städtischen Klinikum behandelt.

„Das Klinikum Dresden ist ein Haus der Schwerpunktversorgung, dessen Kapazitäten weit über die Versorgung von Covid-19 Patientinnen und -Patienten hinausgehen“, erklärte der Medizinische Direktor Lutz Blase. Dringende Behandlungen von Tumorerkrankung über Schlaganfall bis Unfallverletzung seien auch während der Coronakrise „auf gewohnt hohem Niveau“ durchgeführt worden. „Nach der aktuellen Anordnung des Sozialministeriums können wir ab sofort auch wieder planbare Therapien und Eingriffe in Angriff nehmen.“

Die Ärzte und Kliniken würden wieder Termine an Patienten vergeben, deren Operationen und Behandlungen abgesagt wurden, hieß es am Mittwochabend im Gesundheitsausschuss. Da viele Patienten zu Risikogruppen gehören würden und besonders gefährdet seien, würden neben verschärften Hygienemaßnahmen zusätzliche Schutzmaßnahmen gelten. „Die Bereiche für Covid-19-Patienten sind von anderen isoliert“, betonte Blase. Sollte es zu einer neuen Welle an Corona-Infizierten mit schwerem Krankheitsverlauf kommen, bleibe das Städtische Klinikum in der Lage, kurzfristig eine ausreichende Aufnahmekapazität vorzuhalten, erklärte der Medizinische Direktor. Die Sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) will am Montag mit dem Klinikdirektorium über die weiteren Schritte zur Rückkehr in den Regelbetrieb sprechen.

Finanzieller Ausfall: zwei Millionen Euro pro Monat

Die Vorkehrungen für die Corona-Pandemie haben ihren Preis: Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) bezifferte den finanziellen Ausfall des Klinikums auf rund zwei Millionen Euro pro Monat. Der städtische Eigenbetrieb befindet sich ohnehin in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. Der Stadtrat hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young mit der Erar­beitung eines tragfähigen medizinischen Betriebskonzepts beauftragt, erste Zwischenergebnisse sollten im April vorgestellt werden.

Wie Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann ( Die Linke) jetzt dem Stadtrat mitteilte, wurde die Präsentation auf 11. Mai verschoben. „Die Corona-Pandemie schränkt das Klinikum in seiner Arbeitsfähigkeit ein, deshalb muss der Zeitplan angepasst werden“, begründete Kaufmann. Eine Detailbewertung der Vorschläge von Ernst & Young zur Standortplanung oder zur künftigen Managementstruktur der Betriebsleitung werde erst möglich sein, wenn sich die Situation im Gesundheitssystem und im Städtischen Klinikum beruhigt habe. „Oberste Priorität hat gleichwohl das Vorliegen erster Aussagen zum Finanzierungsbedarf im Zuge der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2021/22 sowie der mittelfristigen Finanzplanung“, so Kaufmann.

Von Thomas Baumann-Hartwig