Der Dresdner Zoo registriert knapp zwei Wochen nach der coronabedingten Zwangspause zunehmend viele Besucher. Die Nachfrage steige kontinuierlich, sagte Sprecherin Kerstin Eckart am Freitag. Erstmals hätten am selben Tag Gäste auf den Einlass warten müssen, so Eckart. Denn in den Dresdner Zoo dürfen höchstens 1000 Besucher gleichzeitig.

Die Tier-Interessierten hätten in der Landeshauptstadt zum einen die Möglichkeit, sich für eine bestimmte Einlasszeit ein Online-Ticket zu reservieren. Zum anderen könnten sie an der Zookasse eine Eintrittskarte kaufen – wenn nicht bereits die Höchstgrenze an Besuchern erreicht ist. „Die Leute waren total froh, dass sie mit ihren Kindern wieder was machen können“, beobachtete Eckart. Weil Tierhäuser und begehbare Anlagen noch geschlossen sind, wurde der Eintrittspreis deutlich gesenkt.

