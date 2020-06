Am Mittwoch starteten die Freibäder in die diesjährige Badesaison. Jetzt will die Dresdner Bäder GmbH auch die Schwimmhallen öffnen. Das Erlebnisbad Elbamare macht nächste Woche den Anfang, auch das Georg-Arnhold-Bad und der Komplex am Freiberger Platz wollen mitmischen.