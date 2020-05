Nach Corona: Ab Montag rollen wieder die Eurocitys von Dresden nach Prag

Dresden

Nach mehr als zwei Monaten Pause rollen ab Montag wieder die Eurocityzüge zwischen Dresden und Prag. Das kündigten die Tschechischen Bahnen (ČD) am Freitagnachmittag im sozialen Netzwerk Twitter an. Demnach werde ab 25. Mai der Betrieb auf der Verbindung zwischen Prag und Berlin über Dresden wieder aufgenommen.

Anzeige

Der erste Zug wird von Prag in Richtung Berlin fahren. Die ersten Züge in die Gegenrichtung rollen laut Fahrplanauskunft der Tschechischen Bahnen ab Montagnachmittag ab Dresden. Der letzte Eurocity war Mitte März von der Elbe in die tschechische Hauptstadt gefahren – damals wegen Corona bereits ohne Passagiere.

Weitere DNN+ Artikel

Mögliche Grenzöffnung Mitte Juni

Die tschechische Regierung hatte den Eisenbahnübergang bei Schmilka schon vor einigen Tagen im Zuge der Lockerungen der restriktiven Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wieder geöffnet und damit die Voraussetzung für die Wiederinbetriebnahme der internationalen Bahnverbindung geschaffen. Eine Mitfahrt für Touristen ist allerdings zunächst weiterhin ausgeschlossen.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Aktuell dürfen Bürger aus anderen EU-Ländern, die nicht dauerhaft in Tschechien leben oder im Grenzgebiet ar­beiten, lediglich aus dienstlichen Gründen ins Nachbarland einreisen. Damit könnte der EC zunächst aber immerhin auch Pendlern im Grenzraum dienen. Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček und Premier Andrej Babiš haben indes eine mögliche Grenzöffnung für Mitte Juni in Aussicht gestellt.

In Reaktion auf die Ankündigungen aus Tschechien, aber auch entsprechenden Signalen aus Polen, hatte jüngst auch die Länderbahn angekündigt, die Verbindungen von Dresden über Zittau nach Liberec und über Görlitz nach Zgorzelec nach Möglichkeit zum 15. Juni wieder aufnehmen zu wollen. Derzeit bereite sich das Unternehmen betrieblich darauf vor. Eine abschließende Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht.

Von Sebastian Kositz