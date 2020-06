Nach Angriff auf Dreijährigen auf Dresdner Spielplatz: Grüne fordern klare Kante gegen Rassismus

Dresden

Nach einem offenbar rassistischen Übergriff auf einen kleinen Jungen auf einem Spielplatz am Otto-Dix-Ring in Strehlen haben Dresdens Grüne ein entschiedeneres Handeln gegen Rechtsextremismus angemahnt. Es brauche ein stärkeres Bekenntnis des Oberbürgermeisters, der Stadtverwaltung und aller demokratischen Parteien im Stadtrat gegen Rassismus, erklärte Grüne-Stadträtin Andrea Mühle.

Nach Angaben der Polizei hatten am Dienstagabend drei Männer zunächst eine 32-jährige Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn auf dem Spielplatz beleidigt. Schließlich sei der Junge von den Männern geschubst worden. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hofft nun unter anderem durch Hinweise von Zeugen die drei Männer ausfindig zu machen, die sich nach dem Angriff aus dem Staub gemacht hatten.

„Rechtspopulistische Positionen Alltag“

Dresden dürfe nicht zur Tagesordnung übergehen, mahnte Andrea Mühle. „Die Mitgliedschaft in der Städtekoalition gegen Rassismus muss mit Leben gefüllt werden, montags auf der Straße und in unser aller täglichem Handeln“, so die Stadträtin.

Aus Sicht der Prohliser Stadtbezirksbeirätin Julia Günther gibt es in Dresden eine gesellschaftliche Akzeptanz für Rassismus und rechtsradikales Gedankengut. „In Gartensparten, beim Fußball oder im öffentlichen Raum sind rechtspopulistische Positionen Alltag. Der Dresdner Südosten bildet dabei einen Schwerpunkt, wie die Ergebnisse der Kommunalwahl 2019 belegen“, so die Politikerin.

In den Stadtteilen Strehlen und Reick seien rechtsextreme Schmierereien und rassistische Symbole „oft wochenlang sichtbar, ohne das die Flächen gereinigt werden“, moniert Julia Günther, die ein konsequenteres Handeln fordert. „Die integrierende Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche aber auch Erwachsene aus allen Kulturen muss insbesondere in diesem Teil der Stadt erhalten und weiter ausgebaut werden. Dazu gehört für mich auch der lückenlose Fortbestand des Kinder- und Jugendhauses Mareicke in Prohlis, wo das Zusammenspiel aller Kulturen gelebt wird.“

Von seko