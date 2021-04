NPD protestiert am Dresdner Elbufer gegen „Linksterror“

Dresden

Rund 70 Anhänger der rechtsextremen NPD und deren Nachwuchsorganisation „Junge Nationalisten“ haben am Sonntag in Dresden gegen linke Aktivisten demonstriert. Unter dem Motto „Linksterror stoppen – Antifa verbieten!“ hielten sie am Königsufer eine knapp einstündige Kundgebung ab.

Vor allem gegen „die fließenden Übergänge und Verstrickungen zwischen Staat und linksextremen Kreisen, hier insbesondere die Finanzierung linksalternativer bis linksextremer Projekte mit Steuermitteln“, wolle man protestieren, hieß es in der Ankündigung auf Facebook. Gemeint ist die Finanzierung des Programms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ durch den Freistaat. Außerdem erinnerten die Organisatoren an Opfer mutmaßlich linksextremer Gewalt und betonten auf Facebook, die NPD lehne „Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung entschieden ab“.

Sowohl die NPD-Kundgebung als auch der Gegenprotest, der sich nur wenige Meter entfernt formiert hatte, verliefen laut Polizei ruhig.

Versuchte Attacke auf Journalisten

Als die Versammlungsteilnehmer das Areal verließen, versuchte ein Teilnehmer der NPD-Kundgebung, ein Kamerateam anzugreifen. Er machte eine Schlagbewegung in Richtung der Journalisten, ein Wortgefecht entspann sich. Polizisten trennten die Personen und nahmen gegen den 24-jährigen Deutschen eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf. Dieser wiederum erstattete Anzeige wegen Beleidigung gegen den 40-jährigen deutschen Reporter.

Insgesamt waren mehr als 300 Beamte der Polizeidirektion Dresden und der Bereitschaftspolizei Sachsen im Einsatz.

Von ttr