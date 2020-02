Mutmaßlicher Automatensprenger steht in Dresden vor Gericht

Dresden

Ist Sebastian L. ein übler Automatensprenger oder ein zu unrecht Angeklagter? So richtig konnte das am Montag im Amtsgericht nicht geklärt werden – mangels Zeugen. Laut Anklage hat es der 40-Jährige im Juni und Oktober 2018 richtig krachen lassen und nächtens Zigarettenautomaten am Leutewitzer Ring und an der Löwenhainer Straße in die Luft gejagt.

Angekokelte Zigarettenpäckchen in der Tasche

Die Trümmerteile flogen bis zu 18 Meter weit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sebastian L. soll so Bargeld und Zigaretten im Wert von insgesamt 1400 Euro erbeutet haben. Die Automaten waren Schrott, der Sachschaden belief sich auf jeweils 4100 Euro.

Einige Stunden nach der ersten Tat hatten Polizisten in seiner Tasche angekokelte Zigarettenpäckchen entdeckt. Ein Zufallsfund. Die Beamten waren eigentlich gerufen worden, weil sich der Angeklagte in einem Cafe mit anderen Besuchern geprügelt hatte. Bei der Tat auf der Löwenhainerstraße hatten Zeugen zwei Täter flüchten sehen. Den Automaten, so die Staatsanwaltschaft, soll er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin gesprengt haben. Die erschien am Montag nicht zur Verhandlung, ihr Verfahren wurde abgetrennt.

Zufällig anwesend?

Sebastian L. wurde gebracht. Der erheblich vorbestrafte Drogensüchtige – er saß unter anderem wegen schweren Raubes viereinhalb Jahre in Österreich ab – ist derzeit in einer Entzugsklinik untergebracht. Er wies die Vorwürfe zurück. Er sei nur zufällig am Leutewitzer Ring vorbeigekommen. „Da waren Jugendlichen und ein Trümmerfeld. Überall lagen Zigarettenpäckchen rum und ich habe mir ein paar Schachteln eingesteckt“, erklärte er. „Das ist aber nur Fundunterschlagung.“

Mit dem zweiten Fall hätte er gar nichts zu tun. Eine frühere Freundin hätte ihn da zu Unrecht belastet. Die Frau hatte bei der Polizei ausgesagt, dass Sebastian L. und seine Freundin nach der Tat bei ihr gewesen seien und angekohlte Zigarettenpäckchen dabei gehabt hätten. Allerdings erschien sie am Montag nicht zur Verhandlung. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler