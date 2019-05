Dresden

Der Antrag der Linken auf eine Sondersitzung des Stadtrats stellt die Verwaltung vor logistische Probleme. Die Stadtratsfraktionen haben dagegen terminliche Probleme. Die Sondersitzung soll im Korridor vom 23. bis 30. Mai stattfinden. Am Donnerstag und Freitag vor der Kommunalwahl stehen aber weder der Plenarsaal des Rathauses noch der Saal im Kulturrathaus zur Verfügung, so dass für teures Geld der Konferenzsaal in der Messe angemietet werden müsste.

In der letzten Woche vor der Kommunalwahl haben viele Stadträte Wahlkampftermine, so dass eine Sondersitzung so gar nicht in den Kalender passt. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) als Sitzungsleiter hat eine ausgebuchte Woche, so dass wohl erst nach der Wahl die Sondersitzung stattfinden kann.

Hilbert hat am Montag beim Ältestenrat die Fraktionen aufgefordert, bis Mittwoch eine Stellungnahme zur Sondersitzung und Terminvorschläge abzugeben. Am Freitag soll feststehen, wann die Sondersitzung stattfindet.Ein Termin nach der Wahl käme den meisten Fraktionen gelegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig