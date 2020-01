Neue Schulden in 2020: Muss das Städtische Klinikum Dresden Personal abbauen?

Dresden

Der Finanzausschuss hat dem Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt. Lediglich die AfD-Vertreter stimmten gegen den Plan, der einige Zumutungen bereithält: So ist von einer schwarzen Null im Geschäftsjahr 2020 keine Rede mehr. Geplant ist ein Minus von rund 7,5 Millionen Euro.

Die Klinikleitung erklärte den Ausschussmitgliedern, die Prognosen für das Geschäftsjahr seien noch einmal verfeinert und an neue Gegebenheiten angepasst worden. Ein renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen hatte das Klinikum im vergangenen Jahr untersucht und soll empfohlen haben, die Einnahmeerwartungen für dieses Jahr nach unten zu korrigieren.

Abrechnung mit Krankenkassen schwierig

Der Kassenkreditrahmen für den laufenden Geschäftsbetrieb soll von 73,5 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro erhöht werden. Der städtische Eigenbetrieb Städtisches Klinikum muss sich bei der Landeshauptstadt Geld borgen, um seine Liquidität sicherzustellen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Abrechnung mit den Krankenkassen schwierig ist und das Klinikum für viele Ausgaben in Vorleistung gehen muss.

Fakt ist aber auch: Das kreditfinanzierte Klinikum wird nicht in der Lage sein, der Stadt das gesamte geborgte Geld zurückzuzahlen. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat bereits laut über einen Schuldenschnitt nachgedacht. Das Geld dafür müsste aus dem städtischen Haushalt kommen.

Die Geschäftsführung stellte den Ausschussmitgliedern in Aussicht, dass sich die Zahlen ab 2023 stabilisieren werden. Dies solle unter anderem durch den Abbau von unrentablen Überkapazitäten gelingen. Auch dieser Schritt soll eine Empfehlung der Wirtschaftsprüfer sein. Kenner der Materie meinen, dass das Städtische Klinikum auch um einen Personalabbau nicht herumkommen werde.

Stadtrat befasst sich am Donnerstag mit Wirtschaftsplan

Die Landeshauptstadt stellt dem Klinikum bis 2023 insgesamt 28 Millionen Euro Investitionsmittel zur Verfügung. Problem: Das Geld fließt nur langsam und teilweise gar nicht ab. Auch für die Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt wird es angesichts einer nach wie vor stabilen Konjunkturlage immer schwieriger, Unternehmen für Planungsleistungen und Bauvorhaben zu finden. Das hat bereits bei mehreren Sanierungs- und Neubauvorhaben zu Zeitverzug geführt.

Der Stadtrat wird sich auf seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Wirtschaftsplan des Klinikums befassen.

Von Thomas Baumann-Hartwig