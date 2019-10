Musikbrücke Prag – Dresden startet mit Händel in die Spielzeit 2019/20

Dresden

Vielen Musikfreunden geht es so wie dem ehemaligen Stadtschreiber Uwe Kolbe, der einmal bekannte, dass die Konzerttermine des Collegiums 1704 zu den wichtigsten Einträgen in seinem Kalender zählten. Am Donnerstag beginnt die Saison der „ Musikbrücke Prag-Dresden“ in Prag, einen Tag später ist sie in der Annenkirche zu Gast. Wolfram Quellmalz sprach vorab mit dem Gründer und Leiter Václav Luks.

Ihr Collegium gilt als Barockensemble, doch erweist sich diese scheinbar griffige Bezeichnung als zu undifferenziert. Wie definieren Sie Ihr musikalisches Zentrum?

Václav Luks: Hochbarock steht mit den Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, natürlich unserem Jan Dismas Zelenka und weiteren Komponisten im Zentrum unseres Interesses. Sehr gern nehmen wir uns aber auch der Musik des früheren 17. Jahrhunderts oder im Stil der Empfindsamkeit sowie der Wiener Klassik an. Mein musikalisches Leben kann ich mir nicht ohne Monteverdi, genausowenig ohne Mozart vorstellen. Die gelegentlichen Ausflüge zu Dvořák sind eher eine willkommene Ausnahmen.

Václav Luks Quelle: Petra Hajská

Sie spielen auf originalen Instrumenten bzw. Nachbauten. Wie stark unterscheidet sich das Instrumentarium in der Zeit von Zelenka, Monteverdi oder Mozart?

Es ist zu bedenken, dass wir Musik spielen, die sich über fast drei Jahrhunderte erstreckt, als sich extrem schnell und dynamisch in jeder Ecke Europas ein eigener musikalischer Dialekt entwickelte. Das ist unglaublich aufregend zu sehen, aber gleichzeitig sehr schwierig zu erfassen und in der Interpretation zu reflektieren. Es geht also nicht nur um unterschiedliche Instrumente, sondern noch viel mehr um die Art, wie die Musik reproduziert wurde. Ich behaupte, das Musikinstrument ist nur das „Arbeitsgerät“ eines Musikers. Wichtig ist, was er mit diesem Arbeitsgerät macht. Es ist unmöglich, gleichermaßen „fit“ in frühbarocken Diminutionen und mit den Verzierungen in der Musik der Empfindsamkeit zu sein. Deshalb erscheint es mir wichtig, dass jeder Musiker trotz der nötigen Vielseitigkeit sein ihm am nächsten liegendes Musikfeld findet.

Neben der Musikbrücke gibt es weitere Reihen in Prag, sie werden zu Barockfestivals eingeladen, haben Residenzen an Theater- und Opernhäusern. Welche besonderen Projekte gibt es noch?

Der in Paris lebende tschechische Filmregisseur Petr Václav bat mich, an einem Film über einen tschechischen Komponisten Josef Mysliveček mitzuarbeiten. Der Film mit dem Titel „Il Boemo“ [geplanter Kinostart 2020] beschreibt seine italienischen Erfolge sowie das tragische Ende seines Lebens. Ich bin als musikalischer Berater für die gesamte Musik verantwortlich und das Collegium 1704 spielt sie nicht nur ein, sondern agiert bei den Dreharbeiten. Das ist sehr anspruchsvoll, da die Musik live in der realen Umgebung aufgenommen und nicht, wie sonst üblich, Playback produziert wird. Das ist sehr authentisch und das Resultat wundervoll lebendig, berührend …

Der kulturelle Austausch zwischen Prag und Dresden hat lange Tradition

Wie sollten Ihrer Meinung nach Barockopern inszeniert werden: „historisch informiert“, oder darf es auch ein progressiver Ansatz sein, ein wenig „Regietheater“?

Ich glaube, man kann es machen, wie man möchte, wenn es mit Respekt zum Komponisten und zum Librettisten getan wird. Auch in der barocken Zeit ist man mit der Oper sehr frei umgegangen, auch damals war nicht alles ganz „sauber“. Manche „Pasticci“ oder Versuche, Werke anderer Komponisten dem Geschmack und Zeitgeist anzupassen, waren schon vor 300 Jahren schrecklich. Die Regisseure sollten also nicht vergessen, dass sie nicht nur künstlerische Freiheit, sondern auch eine gewisse Verantwortung haben.

Gibt es etwas, was bei den Konzerten der „ Musikbrücke“ in Prag anders ist als in Dresden?

Oh ja! In Prag haben wir ein klassisches Konzertpublikum, welches sich in dem Dvořák-Saal des Rudolfinums von unserer Musik begeistern lässt. In Gegensatz dazu haben unsere Konzerte hier eine ganz besondere Atmosphäre dadurch, dass unsere Zuhörer nicht nur zum Konzert, sondern auch in eine Kirche gehen. Die Konzerte in der Annenkirche haben eine deutlich spürbar andere Stimmung. Und dafür kommen viele Zuhörer sogar extra aus Prag nach Dresden, um genau das zu erleben.

Sie arbeiten oft mit Dresdner Musikern zusammen, haben mit dem Dresdner Kammerchor kooperiert. Welche Bedeutung hat die Partnerschaft mit Dresden musikalisch?

Nicht nur durch das Wirken von Jan Dismas Zelenka in Dresden hat der kulturelle Austausch zwischen Prag und Dresden eine langjährige Tradition. Diese hatte ich auch vor Augen, als ich die Musikbrücke Prag-Dresden initiiert habe. Bis heute ist Dresden durch die Tradition des Kreuzchores und durch die sehr reiche Chorszene eine Goldgrube für gute Sänger, die ich oft und gern zur Mitwirkung bei unseren Projekten einlade. Mit dem Dresdner Kammerchor zusammenzuarbeiten war eine tolle Erfahrung. Es ist ein Ensemble, das eine ganz deutliche und klare, durch Hans-Christoph Rademann geprägte, Klangidentität hat. Diesem Klang würde ich sehr gern wieder einmal zusammen mit dem Collegium 1704 begegnen.

„Ich liebe die Energie und Invention des jungen Händel “

Die Sänger und der Chor liegen Ihnen ganz besonders am Herzen, oder?

Ja, es ist in der Tat magisch, mit den Stimmen zu arbeiten. Die menschliche Stimme ist ganz eng mit der Seele des Sängers verbunden. Bei den Instrumentalisten ist das anders, denn da steht noch das Musikinstrument als Medium zwischen dem Menschen und der Musik. Jede Sängerin und jeder Sänger ist auf eine bestimmte Art unersetzbar. Wenn man zum Beispiel auf einen konkreten Sänger verzichten muss, verliert man eine ganz bestimmte Qualität, die man nicht bei einem anderen Sänger suchen darf. Mit dem anderem Sänger wird es anders – man kann nicht sagen schlechter oder besser – einfach definitiv anders.

Was erwartet uns nun am kommenden Freitag, was ist das Besondere am Beginn dieser Spielzeit?

Das Oratorium „La Resurrezione“ von Georg Friedrich Händel ist eines meiner Lieblingswerke. Ich liebe die Energie und Invention des jungen Händel, womit er als 23-Jähriger ganz Italien verzauberte. Ich glaube, es ist ein gutes Werk für die Eröffnung der neuen Saison. Und wir haben eine Starbesetzung, angeführt von der russischen Koloratursopranistin Julia Lezhneva. Aber auch die andere Namen, wie Raffaella Milanesi, Francesca Ascioti, Luigi de Donato oder der finnischer Tenor Topi Lehtipu, versprechen ein großartiges Erlebnis.

Musikbrücke Prag – Dresden ■ Václav Luks ist Gründer des Prager Barockorchesters Collegium 1704 und des Vokalensembles Collegium Vocale 1704. Im Jahr 2008 rief er die Konzertreihe Musikbrücke Prag – Dresden ins Leben. ■ Zum Auftakt der Saison 2019/20 erklingt am Donnerstag 19.30 Uhr im Prager Rudolfinum und Freitag 19.30 Uhr in der Dresdner Annenkirche Georg Friedrich Händels Oratorium „La Resurrezione“ (Die Auferstehung). ■ Mitwirkende sind die Solisten Julia Lezhneva, Raffaella Milanesi, Francesca Ascioti, Topi Lehtipuu, Luigi De Donato und das Collegium 1704, es dirigiert Václav Luks.

Von Wolfram Quellmalz