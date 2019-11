So trennfreundlich sind die Bürger in Dresden

Dresden

Das Entsorgungssystem für Kunststoffverpackungen gilt ja gemeinhin als kompliziert. Es sei kaum durchschaubar, was in die Gelbe Tonne hineingehört – und was nicht. Doch die Dresdner scheinen damit viel besser klar zukommen, wie aktuelle Zahlen der Stadt zeigen. Dabei gibt es jedoch Unterschiede im Stadtgebiet.

Das auch von Medien immer wieder gern transportierte Problembeispiel ist der Kleiderbügel. Kommt er in den Gelben Sack beziehungsweise die Gelbe Tonne oder nicht? Wer einen Kleiderbügel mitbekommt, weil er einen Anzug kauft, kann den Bügel im gelben Müll entsorgen. Wer einen Bügel einzeln kauft, darf das nicht. Im ersten Fall gilt er als Verpackung, im zweiten Fall als eigenständiges Produkt für die Ordnung im Kleiderschrank.

16 212 Tonnen Leichtverpackungen in Gelben Säcken oder Gelben Tonnen

Nicht ganz einfach, aber beherrschbar. Trotzdem werden Branchenvertreter aus dem Müllbereich nicht müde, auf massive Probleme aufmerksam zu machen. Mit einer Aussage zu „ Fehlwurfquoten“ von bis zu 60 Prozent, zitierte die „Welt“ dieser Tage erst wieder den Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Vor allem in anonymen Großstädten drohe diese Gefahr. Auch aus Behörden gibt es ähnliche Äußerungen.

Doch davon scheint Dresden weit entfernt zu sein. Das zeigen Zahlen der Stadt, die jetzt auf die Anfrage des Stadtrats der Linken, Andreas Naumann, vorgelegt worden sind. Demnach kamen im vergangenen Jahr 16 212 Tonnen der sogenannten Leichtverpackungen in Gelben Säcken oder Gelben Tonnen zusammen. Davon war nur die relativ kleine Menge von 181 Tonnen Müll, der als Restmüll entsorgt werden musste, weil die Tonnen oder Säcke mit den „Fehlwürfen“ verunreinigt waren. 2008 waren unter 14819 Tonnen Leichtverpackungen 294 Tonnen Restmüll.

Die Grafik zeigt die Menge an Fremdanteilen in der Gelben Tonne. Quelle: DNN

Gern genommenes Beispiel ist da auch die Windel, die mancherorts im gelben Sack landet. Da wird Verpackung freilich gründlich missverstanden. Mit der Initiative „mülltrennung-wirkt.de“ versucht die Branche im Internet, den Verbrauchern auf die Sprünge zu helfen. Nur was ordentlich getrennt ist, kann auch vernünftig wiederverwertet werden. Katzenstreu, Zahnbürsten, Kinderspielzeug oder Glas gehören beispielsweise nicht in den Gelben Sack, Konservendosen, Butterfolie oder Menüschalen von Fertiggerichten aber schon.

Viel komplizierter ist da fast die Branche selbst. Entsorger und Sortierer sind getrennte Unternehmen. Der Grüne Punkt ist nur eine von acht Firmen, die das Sortieren, Abtransportieren und Verwerten von Müll organisieren. Längst muss der Grüne Punkt nicht mehr auf allem drauf sein, was in den Gelben Sack kommt. Hinter den Kulissen laufen beachtliche Konzentrationsprozesse, die sich mit Monopolisierungstendenzen auch irgendwann auf die Gebühren der Verbraucher auswirken könnten.

„Regional abhängig kommt es in der Tat zu höheren Fehlwurfquoten “

Wie die Aussage über teils beachtliche Fehlwurfquoten genau zu­stande kommen, lässt Norbert Völl vom „Grünen Punkt“ weitgehend offen. Nach den Angaben des Pressesprechers liege Dresden mit einer Sammelmenge an Leichtverpackungen (Gelber Sack, Gelbe Tonne) von etwa 30 Kilogramm pro Einwohner und Jahr etwa im Bundesdurchschnitt. Das lasse darauf schließen, dass auch die Qualität der Sammelmenge nicht vom Durchschnitt abweicht. „Regional abhängig kommt es in der Tat zu höheren Fehlwurfquoten – das kann eine Vielzahl von Ursachen haben“, sagte Völl auf DNN-Anfrage.

In der sächsischen Landeshauptstadt entleert das kommunale Un­ternehmen Stadtreinigung Dresden (SRD) die Gelben Tonnen, sammelt die Gelben Säcke ein und bringt den Müll in Sortieranlagen in Dresden und Leipzig, die dann nichts mehr mit der Stadtreinigung zu tun haben, sondern vom Dualen System beauftragt werden.

Anonymität in Wohnanlagen, Kostenvermeidungsstrategie, Desinteresse

„Bei der Sammlung von Gelben Tonnen und Gelben Säcken werden fehlbefüllte Säcke oder Behälter identifiziert und mit einem roten Aufkleber versehen“, erläutert Susanne Kirsch das Prozedere. Der Eigentümer der Leichtverpackungen werde damit zum Nachsortieren und Entnehmen der Fehlwürfe aufgefordert. Möchte der Eigentümer die Fehlbefüllung nicht beseitigen, habe er die Möglichkeit, den fehlbefüllten Sack oder Behälter als Restabfall beseitigen zu lassen. „Die dabei entstehenden Kosten hat der Eigentümer zu tragen“, erläutert die SRD-Sprecherin. Das ist also der Grundstücksbesitzer oder der Vermieter, im letzteren Fall dürften die Kosten dann irgendwann bei den Mietern landen.

Kirsch kann nur spekulieren, was zu vermüllten Tonnen führt: Als allgemein mögliche Ursachen können in der Hauptsache die große Anonymität in Wohnanlagen, Kostenvermeidungsstrategie – Verpackungen werden kostenfrei eingesammelt, Restabfall muss bezahlt werden – sowie das Desinteresse Einzelner in Frage kommen.

Müll wurde bereits in der DDR-Zeit getrennt

Grundsätzlich bewertet Kirsch die Dresdner als „trennfreundlich“. Die Gründe dafür könnten bis in die DDR-Zeit zurückreichen, als bereits Müll getrennt worden ist. Nach der Wende sei beispielsweise die Bio-Tonne bereits 1995 in Dresden eingeführt worden, lange bevor sie gesetzlich vorgeschrieben war (2012). 1991/92 waren Wertstofftonnen für Glas, Papier und Kunststoffe aufgestellt worden. Gewissermaßen die Nachfolger des Sero-Systems aus der DDR. Ebenfalls 1992 wurden die Gelben Tonnen eingeführt.

Der langfristige Lernprozess, der damit möglich war, hat offenbar in den Dresdner Stadtteilen aber verschiedene Erfolge gezeitigt. In der Antwort an Stadtrat Naumann berichtet Ordnungsbürgermeister Det­lef Sittel ( CDU) als Vertreter von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) über eine Statistik zu Standplätzen mit vermüllten Gelben Tonnen – egal, ob diese nachsortiert oder als Restmüll entsorgt worden sind und unabhängig von der Behältergröße.

Viele vermüllte Gelbe Tonnen in Pieschen-Süd

Daraus lasse sich ableiten: Im Stadtteil Pieschen-Süd gab es im Zeitraum 2011 bis Ende zweites Quartal 2019 die meisten Standorte (3191) – gefolgt von den Stadtteilen Johannstadt Nord mit 3175, Leuben mit 2640 und Leipziger Vorstadt mit 2525 Standorten.

In den Ortschaften ist die Anzahl der Standorte mit vermüllten Gelben Tonnen dagegen gering. Stadtteile mit den geringsten Zahlen vermüllter Gelber Tonnen waren im gleichen Zeitraum zudem Hosterwitz/ Pillnitz mit 88 Standorten, gefolgt von Kleinpestitz/Mockritz (143), Albertstadt (147), Leuben mit Dobritz Süd und Niedersedlitz Nord (175) und die Innere Neustadt mit 192 Standorten.

Von Ingolf Pleil