Moritz Gabriel debütiert mit irischer Perle an den Landesbühnen Sachsen

Er musste offenbar inständig bis gehörig nerven, ehe er seinen Wunsch erfüllt bekam: Moritz Gabriel, Konstanzer Jahrgang 1982 und seit 2013 fest im Schauspielensemble der Landesbühnen Sachsen engagiert, wollte sein Regiedebüt. Unbedingt mit „ Salzwasser“ von Conor McPherson, dem 1971 geborenen Dubliner, also einem laut Untertitel „irischen Abend“. Der hat vom Ansatz her durchaus das Zeug zum ausgewachsenen Sozial- resp. Familiendrama, heißt im Original von 1995 „This Lime Tree Bower“ und existiert auch als Film. Leider wird der bekannte Ire in Sachsen nur selten gespielt, nach der deutschsprachigen Erstaufführung von „ Salzwasser“ 1999 im seligen Dresdner TiF nahmen sich hernach die Dramaten anno 2011 „Rum & Vodka“ zur Brust.

Gabriels Drang zum Sturm hat sich gelohnt, das weiß man nach der Premiere in der von Ausstatterin Irina Steiner zur passenden Bar stilisierten „Goldnen Weintraube“. Denn er hat gemeinsam mit Dramaturgin Uta Girod eine Perle entdeckt und angepasst, die neben dem derben Humor und herben Kleinstadtleben mit einer gewissen Lockerheit überraschend auf eine herzliche Pointe mit Champagner zu läuft, wobei nahezu natürlich – so wie hier – die ganze Geschichte im Pub spielt.

Geldnot, Sex, Suff und Gewalt

Dies gelingt um so erstaunlicher, weil die Umgebung – gepflegte Theaterkneipe mit wohl gesittetem, brav lauschendem Theaterpublikum jeden Alters, viele zaghaft am Freewhisky nippend – alles andere als eine ideale Kulisse für das burschikose Ausspielen eines dreifachen, durchaus barschen Jugendschicksals erscheint, das nichts an Schicksalshieben plus Geldnot, Sex, Suff und Gewalt ausspart, dem aber auch einige amüsante Ausflüge in die höheren Sphären angewandter Sprachphilosophie innewohnen, die an Irlands Universitäten einen besseren Stand als in Kerneuropa genießt. Daher geschieht vieles in simplen, linearen, meist retrospektiven Erzählungen, wobei oft der gesamte Raum samt Bar, Gängen und auch dem Fenster spielend vermessen wird.

Felix „Ray“ Lydicke, Johannes „Frank“ Krobbach und Max „Joe Westphal“ (v.l.) Quelle: Rene Jungnickel

Auch der vermeintliche Trick mit der Einbettung in irische Pubmusik, wozu eigens Thomas Richter an der Akustikgitarre eingebunden war, um den Abend vielleicht auch in andere Bars zu transferieren, funktioniert, nimmt aber nie überhand. Richter ist es, der schon vor Beginn für Atmosphäre sorgt, so dass der knapp zweistündige Abend inklusive Bedienpause dann mählich beginnt, wenn alle versorgt sind.

Mitspieler zeigen musikalische Talente

Die drei Mitspieler – Max Westphal als junger, pubertärer Joe, Johannes Krobbach als dessen großer Bruder Frank und Felix Lydike als Schwesterstecher Ray – zeigen ihre ausgegorenen musikalischen Talente mehrfach kurz unplugged, Krobbach am Banjo, Lydike gar am Piano, allesamt gut abgestimmt im Satzgesang.

Die die Geschichte prägenden Figuren sind allesamt abwesend: Der saufende Vater von Joe und Frank taucht ebenso wenig leibhaftig auf wie deren beider Schwester. Die Mum starb vor vier Jahren, die Kids helfen dem Imbissbesitzer, wo es geht, und kümmern sich. Dieser ist ein guter, also moralischer Mann, allerdings bei einem fiesen Wettbürobesitzer namens Simon hoch verschuldet.

Vertrauen in den Text und auf das Trio

Nun ereilt unsere drei Helden, eigentlich typische Generation-Y-Schlurfis, just parallel eine Woche der Epoche, die ihr Leben grundlegend ändern wird. Damian, der von Joe noch unbewusst geliebte Freund, schleppt ihn mit in die Disko, vergewaltigt auf dem Heimweg eine besoffene Minderjährige auf dem Friedhof und schiebt es bei der Polizei danach Joe in die Schuhe. Frank borgt sich bei einem Ex-IRA-Aktivisten eine Knarre ohne Munition und raubt den fetten Wettbürobesitzer aus, um seinen Vater aus der Schuldenfalle zu befreien. Und Unidozent Ray, mit einem herrlichen Saab als Lebemann wie Westprofessoren der frühen 90er hier unterwegs, hat seine große Stunde an der Uni, als er dem berühmten 90-jährigen Philosophen Wolfgang Königsberg auf der Fragestunde nach dessen Symposium zeigt, wie sehr er ihn zum Kotzen findet.

Moritz Gabriel inszeniert das als Debüt gelassen, mit Vertrauen in den Text und auf sein Trio, dessen Erzählungen absolut gleichberechtigt behandelt werden und das ständig hautnah am Publik agiert. Auch verzichten er und Irina Steiner auf jedwede Technikmätzchen oder Klamauk, wobei er Lydike als stets feiernder Dozent die lustigsten Szenen gönnt. Bei Krobbach und Westphal (als Gast in der schwierigsten Rolle des 14-Jährigen) setzt er einfach auf deren Authentizität. Der große wie gerechte Premierenbeifall mündet in ein Sonderständchen aller sieben Beteiligten, wobei sich Regieassistentin Josepha Kersten mit ihrem Sopran hörbar zurücknimmt, um die Herren nicht zu relativieren. Der größte Spaß könnte allerdings noch folgen: dieses Werk gemeinhin theaterfernen Polit- oder Wirtschaftseliten bei edlem Whiskygenuss in deren Hausbars zu servieren.

nächste Vorstellungen: 2. sowie 10. und 19. November in der „Goldnen Weintraube“

Von Andreas Herrmann