Mord im Hilton Dresden – Kulinarischer Rätselspaß beim Dinnerkrimi

Dresden

Nicht nur Tatort-Fans und Leseratten mögen ihn: den Nervenkitzel der Verbrecherjagd – am liebsten ganz ungefährlich und gepaart mit der richtigen Nervennahrung. Sogenannte Krimidinner-Abende gibt es mittlerweile in fast jeder Stadt und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei kulinarisch versierten Rätselfreunden. Wir haben den „ Dinnerkrimi“ im Hilton getestet – und beim Mörder mächtig daneben gelegen.

Bereits der von Sekt flankierte Empfang auf „Coolroy Castle“, wie der festlich geschmückte Konferenzsaal für diesen Abend heißt, ist very british. Butler Ambrose Thomas Groom streicht galant unsere Namen von der Gästeliste und auch die Hausherrin Lady Daphne Coolridge und ihre erst kürzlich aus der Versenkung wieder aufgetauchte totgeglaubte Tochter Felicity heißen den Besuch überschwänglich willkommen. Anlass der Zusammenkunft ist Felicitys Verlobung, die es natürlich gebührend zu feiern gilt – auch wenn mit Menükarten und Revolvern eingedeckten Tische schon andeuten, dass manch unerfreuliche Überraschung die Feierlichkeit trüben könnte.

Tafelrunde mit Improvisationstalent

Zunächst aber ist die Stimmung ausgelassen. Lady Daphne stellt die Gäste vor und versieht alle dabei mit äußerst eigentümlichen Fantasieberufen, ein BBC-Reporter hakt nach und stellt das Improvisationstalent der Tafelrunde auf die Probe, was gleich zu Beginn für viele Lacher sorgt. Überraschend: Die Vorstellungsrunde gerät nicht ansatzweise so peinlich berührend, wie dies nur allzu oft bei solcherlei Veranstaltungen, mindestens aber bei ganz realen Familienfesten der Fall ist. Der Saal ist die Bühne, die Gäste mittendrin und immer auch Teil der Show. Einzelne Gäste werden spontan mit Gastrollen versehen und dürfen sich fortan als Heimatdichterin, Hausarzt und Geistlicher verdingen. Die Stammschauspieler agieren äußerst charmant und mit einer solchen Spielfreude, dass die ansonsten eher spärliche Kulisse schnell in Vergessenheit gerät und man sich mitten im schottischen Hochland wähnt. Nachdem durch die Offenlegung erster familiärer Verstrickungen jegliche Klarheiten beseitigt sind, trägt das Servicepersonal auch schon die Vorspeise auf. Der geräucherte Saibling mit Glasnudelsalat, Früchtebrot und Rote-Beete-Sellerie-Chutney ist nicht nur was fürs kriminalistisch geschulte Auge sondern macht auch auf der Zunge Spaß.

Vor dem Mord gibt es Quelle: Kaddi Cutz

Spaßig geht es dann auch direkt weiter, wir lernen endlich den Ehegatten in spe kennen, der allerdings eher an einen in Schottenrock gewandeten Donald Trump als einen Märchenprinzen erinnert. Aber wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie bekanntlich liegen und diese Erkenntnis wird mit einem Gläschen Sekt begossen. „Schotten dicht“ ist allerdings nicht das Resultat, stattdessen folgt der zweite Gang in Gestalt eines Petersiliensüppchens mit gespießtem Geflügelherz und darauf dann auch endlich der ersehnte Mord. Wen es getroffen hat? Tja, das dürfen wir an dieser Stelle ebenso wenig verraten, wie die Täterin oder den Täter. Dass der von einem Zuschauer verkörperte Father Ted Peeble jedoch einen so großartigen Job als Geistlicher von Coolroy Village hingelegt hat, dass er genauso gut Teil des Ensembles hätte sein können, darf durchaus lobend erwähnt werden.

Wer ist der Mörder?

Kein Geheimnis ist auch, dass die Entenbrust im Wirsingblatt mit Kartoffel-Rüben-Allerlei und Whiskyjus einen formidablen Hauptgang abgegeben hat, der vom Dessert allerdings noch getoppt wurde. Über diesem schwebte wie ein Damoklesschwert die große Frage: Wer war es? Hier sind Spür- und Scharfsinn der Zuschauer gleichermaßen gefragt, denn im Laufe des Abends sind viele falsche Fährten gelegt und allerhand mögliche Motive gestreut worden.

„Ein toller Abend“, findet Rosemarie Stöcker aus Dresden. Für die 82-Jährige ist es das erste Krimidinner, auch wenn sie mit dem Colt umgeht wie ein Profi und ihre Antworten auf die Fragen von Hausherrin Lady Daphne stets wie aus der Pistole geschossen kommen lässt. Zwar setzt auch sie bei der Frage nach dem Täter auf das falsche Pferd, ihrer Begeisterung tut das aber keinen Abbruch: „Das Raten hat großen Spaß gemacht, das Essen war gut und ich habe mich prächtig amüsiert“.

Dinnergast Rosemarie Stöcker (82) aus Dresden lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen Quelle: Kaddi Cutz

Auch ihre Tischnachbarn Sandra und Roman Reincke sind mehr als zufrieden mit dem Gesamtpaket aus Ratespaß und Genussmomenten. Vier Jahre hat es gedauert, bis das Paar den Gutschein endlich einlöste – unter anderem, weil die erste Krimidinner-Erfahrung in ihrer Heimat Eisenhüttenstadt die beiden eher mäßig begeisterte. Bei einem Kurztrip nach Dresden kam Romans Geburtstagsgeschenk zum 40. jetzt doch noch zum Einsatz und überzeugte auf ganzer Linie: „Die Schauspieler waren sehr viel professioneller und die Geschichte gut gemacht“.

Uns überzeugten vor allem der Wortwitz im Stück und die Spielfreude der sich stetig selbst auf die Schippe nehmenden Charaktere. Auch das Menü mundete und rundete den gelungenen Abend ab, auch wenn an uns wohl kein Detective Sergeant verloren gegangen ist. Die nächsten Dinnerkrimis im Hiltongehen am 21. März und am 9. Mai 2020 jeweils um 19.30 Uhr über die Bühne – mit brandneuen Fällen. Karten kosten 85 Euro inklusive 4-Gang-Menü.

Von Kaddi Cutz