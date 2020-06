„Monster in Tüll“ und „Gefühlsterroristen“ im Dresdner Comedy & Theaterclub

Dresden

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, / Ob sich das Herz zum Herzen findet. / Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang“, heißt es in Schillers Gedicht „Die Glocke“. In der Tat. Dass halt ein jeder Macken, Ticks und sonstwie von anderen als befremdlich empfundene Eigenschaften hat, führt in vielen Ehen zum Verdruss, der erst in Genörgel, später in Gezänk und am Ende in obsessive Wut umschlägt. Sie, gestern noch die süße Zauberfee, streicht dann patrouillierend wie eine Stasi-Scherge durch die Räume, um beim geringsten Anzeichen einer Fehlleistung, etwa Socken unter der Couch, Vorhaltungen und Verwünschungen auf ihn niedergehen zu lassen. Er, der Traumprinz oder meinethalben das Bärchen von gestern, hört grundsätzlich nicht zu, weil ihn „ World of Warcraft“ schon lange mehr interessiert als seine Ehe; außerdem sucht er gerade seine Socken.

Ein kritischer Blick auf die Romantik

Um das Thema Partnerschaft, vor allem aber mal mehr, mal weniger verrückt ablaufende Hochzeiten dreht sich das Programm „Brautzilla“, das im Dresdner Comedy & Theaterclub Premiere hatte. Das Wort ist eine Kombination aus den Wörtern Braut und Godzilla und steht für jene Frauen, die im Vorfeld ihres schönsten Tags im Leben verblüffende, wenn nicht bizarre Verhaltensweisen an den Tag legen, ob sie nun rosa Schwäne einfordern oder möchten, dass sich alle Brautjungfern einheitlich die Haare färben.

Konzipiert haben das Programm Constanze Behrends (Text) und Melanie Haupt (Musik), die dem einen oder anderen als gelegentliche Bühnenpartnerin des Musikkabarettisten Bodo Wartke ein Begriff sein könnte. Die beiden Aktricen sind die verschiedensten Bräute, Trauzeuginnen und Hochzeitsgäste, werfen einen Blick auf Heiratsbräuche in fremden Ländern, stellen aber auch die Grundsatzfrage, nämlich ob wahre Liebe überhaupt einen Trauschein braucht. Überhaupt wird das Konzept der romantischen Liebe einem kritischen Blick unterworfen, ob nun konstatiert wird, dass arrangierte und nicht durch Flirt-Algorithmen zustande gekommene Ehen (vor allem in Indien und im arabischen Raum ist diese Art von „Retro Tinder“ bekanntlich noch das Maß aller Dinge), die niedrigsten Scheidungsraten haben, oder Behrends melancholisch wie verbittert sinniert, dass sie vor der Hochzeit gar nicht wusste, was ein „Gefühlsterrorist“ ist – nach der Hochzeit dann aber schon.

Billiger Klamauk und bemerkenswerte Pointen

Eine Möglichkeit jedenfalls, weshalb Frauen zu „Brautzillas“, einem „Monster in Tüll“ mutieren, könnte Instagram sein, denn „Du heiratest nicht für Dich, sondern für die Außenwelt“, wie die Zuschauer verklickert bekommen. Oder ist RTL schuld? Zu dessen TV-Angebot gehörte ab 1992 acht Jahre lang die Sendung „Traumhochzeit“ mit Linda de Mol – und in diesem Programm gibt es eine kleine Persiflage auf ein „Love-Format“, in dem die Turteltauben noch nicht tätowiert waren wie heute bei den „Bachelor“-Staffeln.

Was die humortechnische Seite angeht, hat der Abend so seine Höhen und Tiefen. Aber billiger Klamauk über einschlägiges Gebuhle und Geschnäbel hin, bemerkenswerte Pointe über die zunehmende Gefühlslegasthenie her, das sichtlich mit Spaß agierende Frauenpower-Duo Behrends/ Haupt ist auch so frei, in der bunten Nummernfolge dem Publikum gelegentlich den einen oder anderen ernsten Zwischenton „zuzumuten“, etwa wenn in einer Nummer eine Frau und ein Mann, die in Jugendjahren kurz ein Paar waren, sich nach 20 Jahren lockerer Freundschaft doch wieder zusammenfinden – und nun gemeinsam „meine beschissene MS bekämpfen“.

Sehr apart sind auf alle Fälle die musikalischen Einsprengsel, ob es nun in dem einen Lied heißt „ … Ihr Ziel ist seit Jahren ganz klar: der Altar!...“ oder es in einem anderen um unterschiedliche Möglichkeiten geht, Liebe zu zeigen. Den Namen des geliebten Menschen in die Klagemauer in Jerusalem zu gravieren, ist wohl eher keine so gute Idee, ihm falls notwendig eine Niere zu spendieren, mit Sicherheit schon.

Nächste Vorstellungen: 4. & 5. September, 20 Uhr, Karten zu 20 Euro unter Tel. 0351/46 44 877

Von Christian Ruf