Das Kunsthaus Dresden untersucht mit drei Ausstellungen das Phänomen des „Verschwindens der Mittelschicht – so heißt die Dauerausstellung. „Indian(er) Jones I-V (… it belongs in a museum)“ ist die Personalshow der österreichischen Künstlerin Lisl Ponger, außerdem wird die internationale Gruppenschau „Lost Horizons“ präsentiert.