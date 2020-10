Monatskarten für Schüler in Dresden – Eltern sollen entlastet werden

Dresden

Der Weg zu einem Schülerticket für 15 Euro in Dresden ist noch weit. Gute Nachrichten für die Eltern, deren Kinder mit Bus und Straßenbahn zur Schule fahren, gibt es trotzdem: Sie müssen ab dem Schuljahr 2021/2022 nicht mehr in Vorleistung gehen, wenn sie die Monatskarte für ihre Kinder kaufen.

20,15 Euro pro Monat in Vorkasse

Das Problem: Die Landeshauptstadt beteiligt sich an den Kosten für den Schulweg, wenn die Schüler eine bestimmte Distanz zurücklegen müssen. Nach bisheriger Praxis kauften die Eltern ein ermäßigtes Ticket für ihre Kinder und erhielten von der Stadt erst nach Ende des Schuljahres die Hälfte des Preises erstattet. Macht bei einer Abo-Monatskarte für 40,30 Euro einen Betrag von 20,15 Euro, den die Eltern vorfinanzieren müssen. Pro Monat, wohlgemerkt.

Anzeige

Wie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) auf Anfrage der DNN mitteilte, soll bis zum Beginn des neuen Schuljahres ein Online-Ticket eingeführt werden, das auf den Erwerb der ermäßigten Abo-Monatskarte ausgerichtet ist und für die Eltern nur den Eigenanteil kostet – also 20,15 Euro. Die Buchung des Tickets werde ausschließlich online möglich sein, so der Bildungsbürgermeister.

Softwaresysteme müssen angepasst werden

„Die für die Umsetzung des Vorhabens notwendigen internen Absprachen in der Verwaltung wurden getroffen“, erklärte Donhauser. Gegenwärtig werde die Änderung der Schülerbeförderungssatzung vorbereitet. Die Abstimmungsgespräche mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) seien noch nicht abgeschlossen. Insbesondere gehe es dabei um die Anbindung der Softwaresysteme des Schulverwaltungsamtes und der DVB.

Weiterlesen: Der Plan für die Entlastung stand schon im Januar

Apel : „Welch ein Erfolg nach so vielen Jahren“

Linke-Stadträtin Anja Apel begrüßte die neue Regelung. „Die bisherige Praxis stellt Bezieher des Monatstickets oft genug schon vor eine außergewöhnliche Belastung. Für Bezieher des Jahrestickets gab es mitunter gigantische Probleme.“ Über zehn Jahre, so Apel, habe sie den Kontakt zum Schulverwaltungsamt gesucht und auf Veränderungen der Zahlungspraxis gedrungen.

„Welch ein Erfolg, wenn auch nach so vielen Jahren“, so die Bildungspolitikerin. „Ab nächstem Jahr wird Tausenden Dresdner Eltern eine große finanzielle Last von den Schultern genommen. Sie müssen nicht mehr ein ganzes Jahr ausharren, um den ihnen zustehenden Anteil der Stadt zurückzubekommen. Ich freue mich für die Dresdner Elternschaft, die gerade in diesen Zeiten auf solch eine Unterstützung angewiesen ist.“

Von Thomas Baumann-Hartwig