Mutmaßlicher Mörder seiner Kinder bricht das Schweigen

Seit dem 4. Februar 2020 steht Laurent F. wegen Doppelmordes vor dem Landgericht Dresden. Der 55-Jährige soll im Mai 2019 seine beiden kleinen Kinder umgebracht haben. Bisher hatte er keine Angaben gemacht. Am Dienstag nun brach er sein Schweigen und erzählte ausschweifend und detailverliebt aus seinem Leben.

Richter: Ich brauche eine Kopfschmerztabelle

Sieben Stunden später erklärte der Vorsitzende: „Wir machen eine Pause, ich brauche eine Kopfschmerztablette“. Er hatte Laurent F. mehrfach vergeblich gebeten, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Der Angeklagte kritisierte dies. Offenbar mag er es nicht, wenn jemand nicht so will, wie er.

Sein Leben in Kurzform: Laurent F. wurde in Frankreich geboren, absolvierte Ausbildungen im Gastronomiebereich, arbeitete als Koch und Küchenchef in verschiedenen Restaurants, kam nach Dresden, wechselte ins Immobilien- und Baugewerbe und lernte hier „sehr viele interessante Leute kennen.“ So ausführlich er auch fabulierte, einiges „vergaß“ er. Zum Beispiel eine Haft in Frankreich und eine Verurteilung in Dresden, weil er eine Ex-Freundin böse attackiert hatte.

Leben in Dresden mit Frau aus dem Senegal

Der Angeklagte hat ein Faible für Afrika, beschloss, sich dort eine Frau zu suchen, heiratete im Senegal die rund 20 Jahre jüngere Marieta und zog mit ihr nach Dresden. Hier, so Laurent F., begannen die Probleme. Fast ein wenig absehbar bei einem Ehepaar mit so unterschiedlichen Wurzeln und Lebensvorstellungen.

Er habe alles getan, trotzdem habe ihn seine Frau verlassen , erklärte er. Und sie habe sich wenig um die Kleinen gekümmert. „Meine Kinder waren das Wichtigste für mich. Auch wenn ich sie nicht mehr sehen kann, denke ich jeden Tag an sie. Sicher wird niemand verstehen, was passiert ist. Ich auch nicht.“

Am 30. April soll er weiter aussagen.

