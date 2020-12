Görlitz

Mehr als drei Jahrzehnte lebte der 1899 in Ebersbach geborene Künstler Paul Sinkwitz in der Gartenstadt Hellerau, studierte an der Akademie der Bildenden Künste Dresden, war Meisterschüler bei Robert Sterl und lehrte seit 1931 an der Kunstgewerbeschule Dresden. Nach dem Krieg siedelte er schließlich nach Stuttgart über. Seiner Heimat, der Oberlausitz, blieb er über seine Arbeit aber stets eng verbunden. Er fertigte zahlreiche Holzschnitte, die sich mit den Sagen und Brauchtum der Region beschäftigen – wofür dem 1981 gestorbenen Künstler das Görlitzer Modelabel Laba jetzt ein Denkmal der besonderen Art gesetzt hat.

Erstmals ist Paul Sinkwitz, der als einer der wichtigsten Vertreter der Werkkunst gilt, in Textil verlegt worden. Ein T-Shirt aus der neuen Laba-Kollektion, die am 6. Dezember veröffentlicht wird, zeigt einen 1928 – al­so in dessen Dresdner Zeit – geschaffenen Holzschnitt mit dem Müllerburschen Pumphut, der auf einem stattlichen Heupferd sitzend das Hügelland zwischen Bautzen und Zittau überfliegt. Neben Krabat gehört Pumphut mit zu den bekanntesten Lausitzer Sagengestalten.

Mode und Accessoires mit Bezug zur Oberlausitz

Bereits seit einigen Jahren kreiert und vertreibt das kleine Unternehmen aus der Neißestadt eigene Mode und Accessoires, die zumeist einen Bezug zur zweisprachigen Oberlausitz haben und obendrein einen nachhaltigen Ansatz verfolgen. Zudem werden mit einem Teil der Erlöse Projekte und Initiativen in ganz Ostsachsen unterstützt.

Der Müllerbursche Pumphut gilt neben Krabat als eine der bekanntesten Sagengestalten in der Oberlausitz. Quelle: Laba Fashion-Label

Das T-Shirt mit dem Werk des deutschlandweit bekannten Künstlers Paul Sinkwitz ist für die Macher durchaus etwas Besonderes: „Es erfüllt uns mit wahrer Freude, dass wir nun so einen bedeutenden Künstler verlegen dürfen. Hierfür möchten wir uns herzlich bei Frau Sinkwitz-Schau bedanken“, erklärt Gerhard Zschau, Inhaber des Modelabels. „Ein weiterer Dank geht an die freundlichen Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Görlitz, ohne die dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre.“

Internet shop.laba.de

Von seko