Seit knapp einem Jahr radeln auffällig viele Dresdner mit gelben Fahrrädern durch die Stadt. Und auch gelbe Autos sind nicht mehr nur von der Post. Seit August letzten Jahres bieten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nicht nur Bus- und Bahnverkehr an, sondern auch Fahrräder und Autos zum Ausleihen.

Und der Start mitten im Coronajahr war nicht ganz so einfach, weiß Julia Keller. Sie ist bei den DVB für die Multimodalität zuständig, also das Nutzen unterschiedlicher Verkehrsmittel. „Während des Lockdowns waren deutlich weniger Nutzer mit den Rädern oder Autos unterwegs, das haben wir schon deutlich gemerkt“, sagt sie rückblickend. Besonders während der Ausgangssperre habe sich das bemerkbar gemacht: „Niemand war 22 Uhr mehr mit den Mobibikes unterwegs“, erinnert sie sich.

Umso mehr sind mittlerweile wieder unterwegs. „Die Nutzungszahlen sind aktuell sehr gut“, bestätigt Julia Keller. Genauer könne sie noch nicht werden, da die Daten aus dem ersten Jahr erst noch ausgewertet werden müssen. Dennoch können die DVB ein erstes Resümee zum Startjahr ziehen, ein Überblick:

Wie werden die Fahrräder angenommen?

„Nicht nur von Studenten, wie viele vielleicht denken“, sagt Julia Keller. Für sie war der Wechsel von Nextbike zu Mobibike mit Einschnitten verbunden. Denn die Verhandlungen mit der TU Dresden scheiterten und die Kooperation lief Ende März aus. Derzeit gilt für Studenten, egal an welcher Dresdner Uni sie studieren, der gleiche Tarif, wie für alle anderen. Für das Sommersemester gibt es einen speziellen Tarif: Studierende können für einmalig 20 Euro den ganzen Sommer mit den Mobibikes fahren. Und auch sonst scheinen die Mobibikes bei den jungen Leuten gut anzukommen. „Die Nutzung ist viel einfacher als vorher und die Räder sind wesentlich besser in Schuss“, sagt ein Student, der regelmäßig mit dem Mobibike unterwegs ist.

Doch der Service werde laut Julia Keller nicht nur von den jungen Leuten genutzt: „Wenn man sich mal an den Elberadweg setzt, sieht man die unterschiedlichsten Altersgruppen auf den Mobibikes. Es ist eine sehr diverse Nutzung“, sagt sie. Auch hat sie den Eindruck, dass sich die Wahrnehmung und der Umgang mit den Rädern verbessert hat, seit sie optisch den DVB zuzuordnen sind. „Gegen Wildparker und Menschen, die nicht gut mit den Rädern umgehen, kann man leider nichts tun. Aber der Vandalismus hält sich in Grenzen“, berichtet sie. In einer Werkstatt am Rande der Stadt werden die Räder regelmäßig gewartet und bei Bedarf auf repariert. Im ganzen Stadtgebiet gibt es rund 1000 Mobibikes. „Das kann immer mal schwanken, wenn Räder in der Werkstatt sind. Aber Ziel ist es, immer die 1000 Räder anbieten zu können“, sagt Keller.

In der Innenstadt ist es nicht schwer, einen Mobi-Punkt mit mehreren Fahrrädern zu finden. Je weiter man sich nach draußen bewegt, desto schwieriger wird es allerdings. Ob es auch am Stadtrand künftig mehr Räder geben wird, werde laut Julia Keller derzeit geprüft, sei aber nicht so einfach. Denn neue Räder kosten Geld. Und das sitzt bei den DVB gerade alles andere als locker. „Die Frage ist nun, wie können wir das Gebiet erweitern, ohne mehr Räder anzuschaffen. Das ist nicht einfach“, gibt Julia Keller zu. Kundenanfragen dazu gebe es immer wieder. Auch Elektrofahrräder sollen irgendwann in das Angebot aufgenommen werden, aber das ist derzeit ebenfalls noch leise Zukunftsmusik.

Wie steht es um die Mobicars?

Wie die Fahrräder hat die DVB auch die Mobicars nicht völlig neu in die Stadt gebracht. Dahinter steht eine Kooperation mit dem Carsharing-Anbieter Teilauto. Inzwischen sind die Fahrzeuge an vielen Mobi-Punkten gelb statt rot. Was aber keinen Einfluss auf die Nutzung habe, jeder Teilauto-Kunde könne die roten, gelben und teilweise auch grauen Fahrzeuge nutzen, betont Julia Keller. Auch hier hat Corona den Start erschwert. „Aufgrund der sehr niedrigen Nachfrage hat Teilauto die Flotte reduziert und nun ist der Bedarf so groß wie nie“, berichtet Keller. Rund 300 Fahrzeuge gibt es aktuell im Stadtgebiet, davon sind 22 Elektrofahrzeuge.

Bei den E-Autos machen Julia Keller und ihre Kollegen interessante Beobachtungen: „Die Berührungsängste sind vor allem bei Neukunden erstmal groß“, sagt sie. Kein Wunder: Das erste Mal Carsharing ist ohnehin aufregend. Wo halte ich die Karte dran, wo finde ich den Schlüssel, wie tanke ich? Alles Fragen, mit denen Neukunden beschäftigt sind und sich dadurch erst recht nicht ans E-Auto trauen. „Wer es dann aber einmal ausprobiert hat, nutzt meist häufiger die E-Autos als die anderen“, weiß Julia Keller aus Erfahrung.

Dabei ist die Nutzung gar nicht so schwer: In der Regel hängt das Auto samt Kabel an der Ladesäule. „Man öffnet das Auto, wie jedes andere Teilauto auch. Im Handschuhfach liegt die Karte der SachsenEnergie. Diese hält man an die Ladesäule und kann das Kabel entfernen. Und dann kann es auch schon losgehen“, erklärt Julia Keller. Wichtig ist, betont sie, das Kabel am Ende wieder einzustöpseln, damit das Auto für den nächsten Kunden aufgeladen ist.

Dafür muss aber auch die Säule frei sein. Und da gibts vor allem am Mobi-Punkt Königsbrücker Platz ein Problem, wie Julia Keller berichtet: „Dort steht nur eine Ladesäule und häufig laden hier Privatleute ihre E-Autos.“ Das sei ein Problem, da das Teilauto dann dort nicht geparkt und geladen werden kann. Hier wollen die DVB in den kommenden Wochen noch am Branding der Säule basteln, damit solche Zwischenfälle nicht mehr passieren.

Wie geht es weiter?

Derzeit gibt es 32 Mobi-Punkte in der Stadt. „Ende des Jahres sollen es 50 sein“, sagt Julia Keller. Gemeinsam mit SachsenEnergie sollen bald die Bauarbeiten für die Mobi-Punkte an der Sachsenallee und an der Mommsenstraße beginnen. Der Mobi-Punkt an der Alemannenstraße wird bald fertig. Die restlichen Stationen sollen ab September gebaut werden.

