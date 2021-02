Dresden

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat die störanfällige Fahrzeugflotte für die vom Unternehmen in Ostsachsen betriebenen Nebenstrecken in und um Dresden mit zusätzlichen Triebwagen verstärkt. In der Vergangenheit war es auf einzelnen Strecken immer wieder zu Zugausfällen gekommen, weil nicht genügend einsatzfähige Triebwagen zur Verfügung standen. Das soll künftig verhindert werden.

Die Mitteldeutsche Regiobahn hatte nach der Insolvenz der Städtebahn die vier Strecken von Dresden nach Königsbrück und Kamenz, von Heidenau nach Altenberg und von Pirna nach Sebnitz und mithin auch die bislang dort eingesetzten Triebwagen übernommen. Die machten allerdings immer wieder Probleme, standen wegen technischer Mängel öfter in der Werkstatt als eigentlich nötig. Deshalb hatte das Unternehmen sogar schon auf eine Art Museumszug mit Waggons der früheren Reichsbahn und Deutschen Bundesbahn zurückgreifen müssen.

Die Flotte mit den Desiro-Zügen ist nun durch einige wenige Triebwagen vom Typ Talent 1 verstärkt worden, wie die MRB auf Nachfrage bestätigte. Die Züge waren bisher bei der Bayrischen Oberlandbahn – die wie die MRB zum Konzern Transdev gehört – im Einsatz und werden nun bis auf Weiteres in Ostsachsen fahren, wie ein Sprecher bestätigte. Die Talent-Züge haben in etwa eine ähnliche Kapazität wie die Desiro-Züge.

